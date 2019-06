Un appuntamento ormai irrinunciabile per concludere in bellezza l'anno scolastico: i piccoli del coro del 3° circolo didattico "Cotugno" ieri hanno salutato genitori e docenti con un'esibizione emozionante e divertente, in grado di coinvolgere grandi e piccini, guidati dal M° Luigi Leo.

"Crescendo in coro": ed è davvero fondamentale la musica nella crescita di tutti i bambini, perché attraverso di essa esprimono il loro mondo interiore, la propria affettività, la propria emotività attraverso i suoni, e la loro affettività, viceversa, può essere influenzata positivamente dalla musica.

«Un percorso che ci sta dando grandi soddisfazioni - ha commentato la Dirigente Scolastica Dora Guarino -: abbiamo formato una rete regionale per la diffusione della didattica musicale 2.0, un progetto fortemente voluto dall'Ufficio scolastico regionale Puglia. Noi siamo stati selezionati come scuola capofila a livello provinciale: di questa rete nella provincia Bat fanno parte anche il 7° circolo didattico "Giovanni Paolo II" di Barletta, la scuola secondaria di I grado "Vittorio Emanuele III-Dante Alighieri" di Andria, l'IISS. "Aldo Moro" di Trani. Oggi lo spettacolo rappresenta l'evento provinciale: ieri siamo stati a Lecce per l'evento regionale e il coro si è esibito nel Teatro Apollo. Durante il convegno che ha preceduto lo spettacolo, abbiamo diffuso le buone pratiche in tema di didattica musicale».