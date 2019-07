Nick Luciani, ex Cugini di Campagna, ospite del centro Zenith

Ha fatto parte per decenni del gruppo musicale "I cugini di campagna" e da qualche anno si è dedicato alla carriera di solista. Sabato 20 luglio alle ore 20.30, sarà ospite nel giardino del Centro Zenith, in via Parco d'Excelsis n° 50 (Contrada Morgigni - nei pressi del Santuario SS. Salvatore).

Nick Luciani, ex cantante del gruppo che ha fatto la storia della musica italiana negli anni 80, si esibirà in performance canore per allietare una serata estiva assieme ai ragazzi del centro Zenith e a tutti gli amici che vorranno parteciparvi.