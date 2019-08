Tutto pronto a Montegrosso per “Notte sotto le Stelle”

Tutto pronto a Montegrosso per la tradizionale Festa Patronale di Sant' Isidoro, in calendario per il Ferragosto. La Borgata si è attrezzata adeguatamente per accogliere con ospitalità e calore le migliaia di persone - tra fedeli, avventori delle città limitrofe e turisti - che ogni anno partecipano con calore a questo happening dal sapore fortemente popolare. In concomitanza con le celebrazioni della festa religiosa anche per questa edizione è stata approntata la kermesse “Notte sotto le Stelle”, che prenderà il via alle ore 20.30 di questa sera e si protrarrà fino a notte inoltrata.

«Riproponiamo con piacere questa seconda edizione di Notte Sotto le Stelle – sottolinea con orgoglio Nicola Miracapillo, presidente dell’Associazione turistico ambientale La Piscara - e la proponiamo in una veste meno dilettantistica e più professionale. Niente di internazionale, per carità, niente presunti grandi nomi dello spettacolo, ma il nostro intendimento è quello di valorizzare a pieno le risorse umane del territorio, anche nel campo della musica, del canto, del cabaret, della danza e delle altre arti figurative. Insieme alla Cooperativa Coloni di Montegrosso e d’intesa con la Parrocchia di Santa Maria Assunta e Sant' Isidoro - conclude Miracapillo - riteniamo di aver fatto una scelta coraggiosa, coerente così come i tempi attuali richiedono».

La scaletta dello spettacolo – assai varia e nutrita – prevede la partecipazione del Maestro Emanuele Paradiso, detto Manu, (docente e cultore di chitarra e basso elettrico, artista di grande talento per la sua capacità di spaziare dal jazz al rock, al pop. al blues) professionista assai apprezzato non solo in regione ma in tutto il territorio nazionale; al suo fianco Grazia Zingarelli, in arte Grace, (andriese, cantante e insegnante di canto moderno, vocalist di grande spessore, artista poliedrica, perfettamente a suo agio tanto nella musica leggera quanto nel jazz, nel musical e nel gospel.

Sul palco di Montegrosso anche un'altra risorsa umana locale, la giovane e frizzante Ylenia Roma con la sua Band. U na formazione che varia il suo repertorio dal pop americano alla musica latina ed al “divertentismo”, con Ylenia che oltre a cantare balla, gioca e interagisce con il pubblico, in un autentico show pirotecnico. Con cover di Lady Gaga, Nannini, Madonna, Beyoncè ed altri protagonisti del panorama canoro internazionale.

Tutta da seguire poi anche la performance di Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno (campioni italiani in carica di Danza sportiva della Fids) già noti al grande pubblico non solo per i titoli sportivi conseguiti ma soprattutto per le sempre più apprezzate esibizioni in campo regionale e nazionale. Due autentici professionisti che con la loro Accademia portano lustro e prestigio alla Città di Andria.

Per i più golosi poi uno sfizioso apericena di ghiottonerie locali a cura delle "Delizie dei Massari" ed un brindisi/degustazione dei rinomati vini della pregiata Cantina del Conte Onofrio Spagnoletti Zeuli.



Non manca nulla dunque per vivere in convivio una calda notte sotto le stelle di un ferragosto popolare.