Castel dei Mondi, si parte. Domani conferenza stampa di presentazione

«Il teatro non è indispensabile. Serve ad attraversare le frontiere fra te e me.» (Jerzy Grotowski)

Sarà presentata in conferenza stampa domani, martedì 3 settembre ore 12.00, a Bari - Sala Stampa Presidenza Giunta Regione Puglia (Lungomare), la 23ma edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi.

Saranno presenti:

il Direttore generale Dipartimento Turlsmo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Aldo Patruno.

il Commissario Straordinario del Comune di Andria, Gaetano Tufariello

il Presidente del Teatro Pubblico Pugliese, Giuseppe D’Urso.

Il Direttore artistico Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, Riccardo Carbutti.





Primo spettacolo previsto:

Collectif Berlin

PERHAPS ALL THE DRAGONS

di Berlin (Bart Baele, Yves Degryse)

4/5/6 settembre

Andria Mater Gratiae

17.30/19.00/20.30/22.00