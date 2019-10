Sempre più internazionale, Federica Fornabaio invitata a esibirsi a Oslo

L'Italia la conosce già da tempo, da quando, giovanissima, dirigeva già l'orchestra del Festival più famoso, quello di Sanremo. Poi sono arrivate le collaborazioni internazionali, i premi, le esibizioni in luoghi simbolo della cultura. L'ultimo solo in ordine di tempo sarà nei Paesi nordici, dove la musicista e compositrice andriese Federica Fornabaio, infatti, è stata invitata a esibirsi con Angelo Olivieri.

«La Musica - annuncia Federica in un post sui social - ci fa viaggiare, è vero, ma quando è la Norvegia a chiamare ci prepara anche le valigie! L'Istituto Italiano di Cultura di Oslo ha invitato me e il prode Angelo Olivieri a diffondere le nostre note il prossimo 31 di Ottobre, che abbia inizio questa nuova avventura... See u, Italia!»

Già allieva di Ludovico Einaudi (a soli 21 anni si mise in evidenza nel suo stage ‘Musica per Film’ del 2006) e di Nicola Piovani (stage ‘Musica Applicata’ del 2014), la Fornabaio ha composto diverse e importanti colonne sonore: è stata finalista nel 2011 al Festival Internazionale del Cinema di Venezia e ai Nastri d’Argento, e ha preso parte nel 2015 alle selezioni finali del Festival del BFI – British Film Industry di Londra, la più importante manifestazione cinematografica britannica.

Vanta anche positive incursioni nel ‘pop’ e nel ‘jazz’: nel pop ha infatti diretto due volte al Festival di Sanremo (è stata il più giovane Direttore d’orchestra a salire sul podio del Teatro Ariston), vincendo in entrambe le occasioni rispettivamente con Marco Carta e Arisa.

Sul palco porterà alcuni brani del suo ultimo album “Unpeaceful”.

L’ennesimo riconoscimento a un’artista talentuosa di Andria non può che farci sentire orgogliosi di lei.