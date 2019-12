L'Accademia Musicale Federiciana ospita “Salotto Musicale”

Sabato 7 dicembre 2019 alle ore 18.30 la Sala Federico II dell’Accademia Musicale Federiciana di Andria ospita “Salotto Musicale”, il concerto del duo pianistico a 4 mani formato da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio.

Organizzato dall’Associazione Culturale Musicale Amadeus con il contributo della Regione Puglia Pil Cultura e in collaborazione con l’Accademica Musicale Federiciana di Andria, “Salotto musicale” è il quinto appuntamento della XVII edizione della Rassegna “Itinerario musicale”, che proporrà a novembre e dicembre 2019 nove concerti fra Bari, Acquaviva delle Fonti, Andria, Casamassima e Gravina in Puglia.

Un programma eclettico che spazia per epoche e aree geografiche: dalla verve dell’“Ouverture de Il Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini, nella trascrizione per pianoforte a 4 mani di Arnold Schönberg, alla maestosità della “Toccata e fuga in re minore”, trascritta per pianoforte a 4 mani da Max Reger, e della “Ciaccona in re minore”, trascritta per pianoforte a 4 mani da Carl Reinecke, di Johann Sebastian Bach, passando per la levità dei “Sei pezzi romantici” (Primavera – La chaise à porteurs – Idylle arabe – Sérénade d’automne – Danse hindoue – Rigaudon) di Cécile Chaminade e di “Souvenir de la Russie” (Chansonette de Titoff – Romance de Warlamoff – Le Rossignol – Chant bohémien) di Johannes Brahms.

Una opportunità preziosa per ascoltare le sonorità insieme potenti ed evocative del pianoforte a 4 mani, nell’interpretazione del duo, attivo dal 1993 e con una attività concertistica internazionale intensa.