Il concerto di Solidarietà della FPN è sold out

Grande attesa per l’evento culturale della Fondazione Pugliese per le Neurodiversità in programma domenica 29 dicembre, alle ore 19, presso l’auditorium della scuola Cafaro di Andria.

Oltre 300 le adesioni che hanno fatto registrare il sold out già dai primi giorni del mese, da quando è iniziata la promozione del concerto di solidarietà che terranno il M° Gaetano Pistillo (pianoforte) e Valeria Di Maria (soprano).

Il concerto di fine anno della FPN sarà anche occasione propizia per fare il punto sulle attività poste in essere e su quelle che caratterizzeranno il 2020.

Il Summer camp; i week end delle autonomie; corsi di formazione sulla pratica dell’inclusione; un convegno tecnico-scientifico e momenti di approfondimento sociale e culturale. Tutto questo è la “Fondazione Pugliese per le Neurodiversità. Una fondazione che non va dove il sentiero può portare ma dove il sentiero non c'è ancora per lasciare dietro di sé una traccia. Sull’invito dell’evento di fine anno, il presidente, l’avv. Francesco Bruno: «meglio liberi e "folli" piuttosto che isolati e infelici». Un pensiero che ribadisce la vision inclusiva della FPN, ma anche un invito alla riflessione rivolto ai neurotipici, con i migliori auspici per l’anno che verrà.