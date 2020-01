In collaborazione con Farmacia Castel del Monte Un magazzino robotizzato di ultima generazione alla Farmacia Castel del Monte

Il dott. Antonio Civita è il titolare della Farmacia Castel del Monte sita in Andria in Viale Pietro Nenni, una realtà estremamente moderna e al passo con i tempi che, come scritto sul proprio sito web “vuole essere un luogo di benessere, un luogo sempre in viaggio verso nuove idee”.