«In continuità col programma pastorale - commenta don Michelangelo Tondolo -, abbiamo offerto alla comunità, al quartiere e alla cittadinanza una commedia in vernacolo andriese dal titolo "Ah ci timb".

Una commedia che presenta la varietà dei legami interpersonali che nonostante il cambiamento dei tempi e delle generazioni rimangono nella loro verità e importanza esistenziale. Un amore, un'amicizia, il rapporto col lavoratore rimangono sempre improntati dalla verità e dalla ricerca di significato che essi rappresentano. Pertanto il caro Riccardo Zagaria (personaggio principale) vivrà sulla sua pelle sia l'essere di passaggio generazionale, sia il cadere e perdurare degli affetti e, soprattutto, della loro cura».

La commedia in tre atti, in vernacolo andriese, di Dina Valente e Stefano Nenna, andrà in scena in replica, dopo il successo di sabati 22 e domenica 23 febbraio scorso, domenica 1 marzo presso il salone della parrocchia San Riccardo nel quartiere di San Valentino ad Andria, alle ore 20.