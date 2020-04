UnOmaggio Live è il titolo dell’iniziativa targata AndriaLive in diretta streaming venerdì 1 maggio su Andrialive e quindi anche sulla pagina ufficiale Facebook del giornale telematico della città di Andria.

Il direttore Sabino Liso presenterà le otre due ore di diretta live con la partecipazione straordinaria di Patty Lomuscio. Durante la maratona musicale si alternerà un ricco e variegato programma con parterre di ospiti d’eccezione.

Musica e Parole di casa in casa renderanno unico il format tra esibizioni live e video contributi di amici andriesi e non.

Interverranno per l’occasione: Federica Fornabaio, Roberta Gentile, Savio Vurchio, Leonardo Addati, Michele Sgaramella, Raffaele D’Ercole, Mimmo Campanale, Gerardo Tango, Andrea Di Bari, Nicola Liso, Luca Ribatti, Agnese Festa e Michele Lorusso dell’Accademia Musicale Federiciana e Gigi Brandonisio del Circolo dei Lettori.

«La nostra idea – raccontano Sabino e Patty – è quella di proporre un evento musicale e culturale che è sostanzialmente un omaggio a chi ama la bellezza della musica e delle parole. Un modo per accorciare le distanze fisiche a cui siamo costretti per via della pandemia e provare a scaldare i cuori di coloro che ci seguiranno. Sarà come vivere l’evento tutti assieme distesi su un grande prato a festeggiare i lavoratori. Quest’anno sarà ancor più importante accendere un “faro” sul 1 maggio e sull’importanza di preservare i lavoro e quindi i lavoratori, molti dei quali in attesa di tempi migliori. Un auspicio ad una nuova rinascita e alla voglia di non darsi mai per vinti!»