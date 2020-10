Christian Civita, in arte Seor, è giovane rapper andriese, classe 2003.

Christian inizia a comporre musica nel 2017 e dopo due anni ottiene il primo contratto con Digital Distribution Bundle, sub label dedita alla musica emergente italiana, della storica etichetta italiana TRB rec di Andrea Tognassi.

Nel 2017 Christian inizia a scrivere per puro caso i primi testi e con il passare del tempo nel novembre del 2018 registra e pubblica il suo primo singolo amatoriale. Successivamente incontra Savino in arte Ganesh , insieme avviano un progetto che continua tutt'oggi.

Nel novembre dello stesso anno Christian viene contattato da Digital Distribution Bundle, sub label della storica etichetta italiana TRB rec di Andrea Tognassi.



Il 20 marzo 2020 pubblica il suo primo singolo sotto label "Lacrime" , il 2 Settembre esce "Con te" su tutti i digital store, che ha raggiunto quota 5000 contatti su Spotify in poco meno di un mese.

Con Te è il nuovo singolo di Seor; una storia d’amore dal sound tipicamente Lofi.