Riccardo Scamarcio nei panni di Caravaggio, al via le riprese a Napoli

Al via a Napoli le riprese del film L’Ombra di Caravaggio che intende essere "un film evento sull’intricata e avventurosa esistenza di Michelangelo Merisi, raccontato nelle sue profonde contraddizioni e nell’insondabile mistero del suo animo tormentato". A firmare la regia è Michele Placido, che ha scelto Riccardo Scamarcio per interpretare il celeberrimo artista.

“Il Caravaggio che Placido mette in scena” si legge nella presentazione "è un artista maledetto dal talento assoluto, ma soprattutto una rockstar ante litteram, un rebel without a cause costretto ad affrontare gli inquietanti risvolti di una vita spericolata, con le sue donne e i suoi demoni, in cui genio e sregolatezza convivono per regalarci un personaggio fuori dal tempo e un’icona affascinante e universale".

L'esistenza di Caravaggio sarà nelle mani di un’Ombra, interpretata da Louis Garrel. Nel cast, Isabelle Huppert sarà la marchesa Costanza Colonna, Micaela Ramazzotti sarà la prorompente Lena, e lo stesso Michele Placido interpreterà il Cardinale del Monte. Al loro fianco, molti attori di spessore: da Vinicio Marchioni a Lolita Chammah, da Alessandro Haber a Moni Ovadia, da Lorenzo Lavia a Brenno Placido.

L’attore andriese è chiamato quindi ad interpretare un personaggio inquieto, ombroso, dalla vita sregolata e costellata da mille eccessi, in una versione moderna del pittore.