Brilla Savio Vurchio, ieri promosso a pieni voti nella puntata di "All Together now Copyright: n.c.

Ancora un'esibizione sfavillante, quella che Savio Vurchio ha regalato al pubblico ieri durante la puntata di "All Together now": humour e talento, e con i 3 punti di Rita Pavone, l'esibizione del cantante andriese acchiappa un 100 pieno confermato anche da J-Ax.

Il primo 100 della serata per una interpretazione brillante sulle note di Rod Steward e "Da ya think I'm Sexy?. E così, Savio al centro delle critiche per il suo carattere a tratti introverso, convince tutti con la sua grande, vera arma vincente: la sua voce. Appuntamento alla prossima settimana con il muro di All Together Now e la "curva nord" dei tifosi andriesi.

A questo link il video per rivedere l'esibizione di Savio.