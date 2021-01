Florigel pronta per l'esordio di sabato

A poche ore dall’esordio nel campionato nazionale di serie B sono alti i ritmi della Florigel Andria negli ultimi allenamenti di rifinitura guidati da mister Pepe, coadiuvato da Galeandro Dino e dal preparatore atletico Marco Lepore, per la gara contro il Lucera di sabato prossimo. Fervono i preparativi, della Dirigenza andriese, tra le procedure sanitarie e burocratiche dei protocolli Covid previsti dalla Federazione per i campionati nazionali e le autorizzazioni necessarie per disputare nei migliori dei modi la gara nel Polivalente di via delle Querce.

Incrociamo mister Pepe a fine allenamento che rilascia una dichiarazione: “Contento di esser tornato ad Andria, dove mi hanno sempre fatto sentire a casa, seppur in questa situazione surreale.

Stiamo lavorando nel rispetto delle norme e cercheremo di farci trovare pronti per l’inizio di questo particolare ed unico campionato nazionale di serie B che avverrà questo sabato 23 gennaio, nonostante le tante difficoltà che a mio parere stanno incontrando tutte le società.

Devo ringraziare i ragazzi che con tanti sacrifici si stanno mettendo a disposizione e la società che con molti sforzi, cerca di garantirci il massimo che può.

Indubbiamente si è dovuto cambiare modo di lavorare e di programmare il tutto, un GRAZIE infinito al ns. preparatore atletico (Marco Lepore) che si sta facendo in quattro per preparare fisicamente i ragazzi visto che in questo periodo si “naviga a vista” e gli stop forzati sono dietro l’angolo.

Incrociamo le dita e Buon Campionato a tutti!”

Florigel Andria vs Impretek Lucera di sabato 23 gennaio avrà inizio alle ore 18 nel Polivalente di Via delle Querce e sarà diretta dalla coppia arbitrale Angiulli/Di Martino.

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul profilo facebook della “Pallavolo Andria” (link: https://www.facebook.com/manzonisport ) per tutti i nostri sostenitori e per tutti gli appassionati di sport.