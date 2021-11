Successo di carattere della Pallavolo Andria: termina 3-1 contro il Galatone

La gara contro il Galatone non si presentava per nulla facile per i ragazzi di mister Pepe, un giusto approccio alla gara, bel gioco e concentrazione in ogni singola azione hanno permesso agli andriesi di vincere e conquistare altri punti importanti. Bella prestazione corale di tutta la squadra che si è espressa al meglio contro la squadra salentina, ricca di atleti di esperienza, che nulla ha potuto contro la freschezza e le variazioni del gioco andriese che ha messo nelle migliori condizioni l’attacco per essere efficace, riducendo al minimo gli errori.

Mister Pepe schiera per la diagonale Massa al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Di Bari, libero Santacroce.

Avvio dei falchi che giocano in scioltezza e conquistano un bel margine, 16 a 9. Timida la reazione degli ospiti che accorciano ma non raggiungono gli andriesi, parziale di 25 a 22. Secondo set in avvio molto equilibrato fino al 16 a 15, un turno favorevole in battuta porta i falchi sul 20 a 15. Poco efficace la reazione degli ospiti con la Florigel che conquista il secondo con il punteggio di 25 a 19. Gli ospiti nel terzo riorganizzano le idee, complice qualche errore, si portano sul 16 a 10. Reazione lucida dei falchi che non riescono a costruire un break ma giocano punto a punto per i 9 successivi, finale di set 19 a 25. Quarto set molto equilibrato con belle azioni, un break porta la Florigel sul 20 a 17. Importanti i suggerimenti che arrivano dalla panchina che suggellano il 25 a 22 di set e il 3 a 1 finale.

Vittoria che premia il lavoro dei falchi e li lancia verso la difficile trasferta della prossima gara, consapevoli delle proprie potenzialità, contro una compagine che ha avuto un difficile avvio di stagione.

A fine gara mister Pepe dichiara: “I ragazzi hanno interpretato magistralmente la gara restando concentrati per tutta la stessa, mettendo la giusta pressione e anche quando il forte Galatone ha vinto il 3 set, facendosi sotto pericolosamente, sono stati tranquilli e ordinati a riprendere le redini del gioco e a chiudere questa difficile gara. Bravi noi, ma ora si riprende a lavorare in palestra pensando alla prossima gara”.

Prossimo impegno sabato 6 novembre alle ore 18,30 nel Pala “Poli” per affrontare l’Indeco Molfetta, reduce da una sconfitta contro il Leverano.

TABELLINO:

FLORIGEL ANDRIA vs ALLIANZ GALATONE 3 – 1 (25/22 – 25/19 – 19/25 e 25/21)

Atleti Florigel: Massa (7), Tellez (20), Caldarola (10), Rubino (11), Carofiglio (13), Di Bari (12), Matera (n.e.), Lombardi M. (ne), Di Sibio (0), Lombardi P. (ne), Renzo (n.e.), Santacroce (1L), Zingaro (2L). Allenatori Pepe 1°all. e Galeandro 2°all.

Punti totali 73– Ace 6 – Muri 7. Battute sbagliate 9 – Errori totali 8 - Percentuale punti diretti (78%).

Classifica – 3^ giornata di andata girone L, Campionato Nazionale Serie B

Gioia del Colle 9 –Campabasso 8 – Leverano 8 – Bari 6 – FLORIGEL ANDRIA 6 – Turi 6 – Castellana 4 – Grottaglie 3 – Cosenza 3 – Molfetta 1 – Galatone 0 – Taviano 0.