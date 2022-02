Atletica, Fortunato e Lomuscio convocati per la Coppa del Mondo di Marcia!

Gli ultimi risultati lasciavano pochi dubbi, adesso arriva anche l’ufficialità: Nicola Lomuscio e Francesco Fortunato guideranno le rispettive selezioni azzurre ai Mondiali a squadre di Marcia, in scena il 4 e 5 marzo a Muscat (Oman).

Le convocazioni per il primo evento internazionale della stagione sono state diramate dal direttore tecnico della FIDAL Antonio La Torre nelle scorse ore. Il “ventista” Fortunato, reduce dall’avventura olimpica di Tokyo (quindicesimo al traguardo) e capace di 1h19:43 agli Europei di Podebrady, sarà impegnato nella ‘sua’ 20km; il portacolori delle Fiamme Gialle torna in pista dopo il debutto assoluto, agli Italiani di Pescara, nella 35km, gara che ha dovuto chiudere al trentesimo giro per un risentimento muscolare.

Oltre alla maglia tricolore, sul tracciato di Via D’Avalos c’erano in palio valutazioni importanti anche in ottica Mondiale. Per conferme chiedere a Nicola Lomuscio, che nella 10km Juniores ha ipotecato il pass per l’appuntamento d’élite della stagione con un 41:40 che gli è valso l’oro. Due andriesi in maglia azzurra per una kermesse internazionale: non era mai successo prima. L’universo federiciano del tacco e punta compie passi da gigante. Ma questa, forse, non è una novità.