Andria e Cerignola ospiteranno gli Europei U21 femminili 2022 di pallavolo

Saranno Cerignola (FG) e Andria (BAT) ad ospitare dal 12 al 17 luglio l'Europeo U21 di pallavolo femminile che, alla sua prima storica edizione, fa tappa in Puglia per un evento che sarà d'attrazione per l'intera pallavolo italiana vista la posta in palio. A contendersi il titolo di campionesse europee saranno le padroni di casa dell'Italia, campionesse del mondo U20 uscenti, guidate da Luca Pieragnoli insieme ad Austria, Serbia, Ucraina, Danimarca, Polonia, Turchia e Israele.

L'organizzazione del torneo continentale assegnato al CR FIPAV Puglia dalla Federazione Italiana Pallavolo, fiore all'occhiello della stagione del volley di Puglia, è stata resa possibile grazie agli sforzi delle due amministrazioni comunali di Cerignola e Andria con una sinergia importante per rispondere alle richieste della Confederazione Europea di Volley. L'assegnazione dell'Europeo alla Puglia è stata sicuramente il giusto premio ad un lavoro di squadra fatto di impegno e sacrifici come sottolineato dal Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri: "Finalmente possiamo sciogliere ogni riserva e confermare che la prima edizione del campionato europeo Under 21 femminile si disputerà a Cerignola ed Andria. Gli sforzi delle due Amministrazioni per ottemperare a tutte le richieste logistico-organizzative, rigide e selettive, volute dalla CEV sono state premiate. Voglio pertanto ringraziare apertamente e con profonda sincerità i Sindaci Francesco Bonito, Sindaco di Cerignola, e Giovanna Bruno, Sindaco di Andria, oltre agli Assessori ed ai funzionari comunali coinvolti, per aver fatto in modo che una "scommessa" del Consiglio Regionale Fipav, che mi pregio di rappresentare, potesse diventare una splendida realtà.



Un immenso grazie va anche alla Regione Puglia ed agli Assessori Leo e Piemontese che hanno creduto da subito nel progetto, e al Consiglio Federale Fipav, che su proposta del Presidente Giuseppe Manfredi, ci ha conferito l’onore di organizzare una manifestazione di tale portata.

Ora toccherà alla "squadra" del CR Fipav Puglia, ai suoi insostituibili collaboratori, ai volontari di decine di avvenimenti internazionali e non, ed ovviamente a tutte le Società del territorio, rendere unica questa fantastica esperienza. Sarà la conferma che la Puglia, tutta, dal Gargano a S. Maria di Leuca, è in grado di organizzare prestigiosi avvenimenti sportivi di caratura internazionale, e per certi versi sarà la scoperta di nuovi territori".



Il torneo avrà inizio martedì 12 luglio e prevede due gironi da quattro squadre che nell'arco di tre giorni si giocheranno i quattro pass per accedere alle semifinali. Dai due gironi da quattro squadre, divisi tra Palasport di Andria e PalaTatarella di Cerignola, le prime due avranno accesso alle semifinali in programma al PalaTatarella di Cerignola nella giornata di sabato 16 luglio. Le finali per il terzo posto e per il primo posto si giocheranno a Cerignola domenica 17 luglio alle 17.30 e alle 20.00.



Fase a gironi



Pool 1 - Cerignola (PalaTatarella)



12-07-2022

ore 17.30 Austria - Serbia

ore 20.00 Ucraina - Italia



13-07-2022

ore 17.30 Serbia - Ucraina

ore 20.00 Italia - Austria



14-07-2022

ore 17.30 Ucraina - Austria

ore 20.00 Serbia - Italia



Pool 2 - Andria (Palasport)



12-07-2022

ore 17.30 Danimarca - Polonia

ore 20.00 Turchia - Israele



13-07-2022

ore 17.30 Israele - Danimarca

ore 20.00 Polonia - Turchia



14-07-2022

ore 17.30 Turchia - Danimarca

ore 20.00 Polonia - Israele



Fase Finale



16-07-2022 - Cerignola (PalaTatarella)

ore 17.30 Semifinale

ore 20.00 Semifinale



17-07-2022 - Cerignola (PalaTatarella)

ore 17.30 Finale 3/4

ore 20.00 Finale 1/2