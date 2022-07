Le azzurrine arrivano in Puglia per l'Europeo U21 di Cerignola e Andria

Ancora pochi giorni di attesa, poi la Puglia tornerà ad essere palcoscenico del grande volley internazionale. I riflettori dei palasport di Cerignola (FG) ed Andria (BAT) sono pronti ad accendersi sulla prima e storica edizione degli Europei U21 femminili, in programma dal 12 al 17 luglio 2022.

A contendersi il titolo di campionesse europee, otto squadre divise in due gironi: le padrone di casa dell’Italia nella Pool 1 assieme ad Austria, Serbia e Ucraina, disputeranno le rispettive tre gare del girone al PalaTatarella di Cerignola; a sfidarsi per la vetta della Pool 2 saranno invece Danimarca, Polonia, Turchia e Israele, che scenderanno in campo al PalaSport di Andria.

Tutta la pallavolo pugliese è chiamata ancora una volta a dare il proprio imprescindibile contributo di calore ed entusiasmo, un abbraccio che già in passato è risultato decisivo nelle competizioni che hanno visto la Nazionale Italiana protagonista in Puglia. Anche stavolta il pubblico amico sarà fondamentale per spingere le azzurrine, già campionesse del mondo U20 in carica, e fresche di un altro prestigioso traguardo appena raggiunto.

Appena qualche giorno fa la Nazionale azzurra femminile guidata da Luca Pieragnoli ha infatti vinto i Giochi del Mediterraneo, in Algeria, riportando a casa un successo che mancava da nove anni, con un gruppo composto da alcune atlete seniores ed altre under 21, attese in Puglia per gli Europei di categoria, per cui sono state convocate 12 atlete: le palleggiatrici saranno Valentina Bartolucci e Sofia Monza; a completare le diagonali nel ruolo di opposte Binto Diop e Giorgia Frosini; reparto schiacciatrici affidato ad Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo e Loveth Omoruyi; centrali Emma Graziani, Giulia Marconato e Linda Nwakalor; Martina Armini libero.

A comporre lo staff assieme al già citato coach Luca Pieragnoli (primo allenatore), Stefano Saja (secondo allenatore), Matteo Ingratta (assistente allenatore), Ignazio Sergio Raspante La Scala (medico), Marta Pedroli (fisioterapista), Francesco Andreoni (preparatore atletico), Luca Nico (scoutman), Simona Musumeci (team manager). Accanto alle squadre che si preparano a scendere in campo, il team del CR Fipav Puglia, a cui la Federazione Italiana Pallavolo ha affidato l’organizzazione del torneo continentale, affiancato dall’importante supporto delle amministrazioni Comunali di Andria e Cerignola e della Regione Puglia, si prepara assieme a tutti quelli che prenderanno parte alla fase organizzativa, ad accogliere nel migliore dei modi una grande esperienza di sport e ospitalità, da vivere a 360°.

In attesa dell’esordio, previsto per martedì 12 luglio alle 20 contro l’Ucraina, l’Italia affronterà due amichevoli contro la Turchia, nelle serate di venerdì 8 luglio, alle 19 al Palasport di Andria, e sabato 9 luglio alle ore 20 al PalaTatarella di Cerignola.

Biglietti per le gare dei gironi del 12, 13 e 14 luglio, è previsto ingresso libero con prenotazione del posto mentre per le semifinali e le finali di sabato 16 e domenica 17 luglio l’ingresso sarà a pagamento.

Maggiori dettagli sulla biglietteria saranno disponibili www.fipavpuglia.it. ACCREDITI STAMPA – Media e giornalisti interessati a prendere parte alla fase finale, potranno fare richiesta di accredito stampa compilando il form online disponibile QUI -> https://bit.ly/3OPj0yl DIRETTA – Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo (QUI -> https://www.youtube.com/c/OvertheblockIt-Volley)

Calendario Fase a gironi

Pool 1 – Cerignola (Pala Tatarella)

12-07-2022: ore 17.30 Austria – Serbia;

ore 20.00 Ucraina – Italia.

13-07-2022: ore 17.30 Serbia – Ucraina;

ore 20.00 Italia – Austria.

14-07-2022: ore 17.30 Ucraina – Austria;

ore 20.00 Serbia – Italia.

Pool 2 – Andria (Palasport)

12-07-2022: ore 17.30 Danimarca – Polonia;

ore 20.00 Turchia – Israele.

13-07-2022: ore 17.30 Israele – Danimarca;

ore 20.00 Polonia – Turchia.

14-07-2022: ore 17.30 Turchia – Danimarca;

ore 20.00 Polonia – Israele.

Fase Finale Cerignola (Pala Tatarella)

16-07-2022: ore 17.30 Semifinale;

ore 20.00 Semifinale.

17-07-2022: ore 17.30 Finale 3/4 posto;

ore 20.00 Finale 1/2 posto.