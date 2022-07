Pallavolo femminile under 21. Questa sera l’amichevole tra Italia e Turchia in vista degli Europei

«Lasciamoci coinvolgere da questa esperienza gioiosa per lasciare un segno positivo nella memoria personale e collettiva»: così l'assessora alla Bellezza, Daniela Di Bari, in occasione dell'amichevole di pallavolo under 21 femminile tra Italia e Turchia.

Il match, che si terrà questa sera alle 19 al Palasport con ingresso gratuito, anticipa i campionati europei proprio di pallavolo femminile under 21, ospitati dalle città di Andria e Cerignola tra il 12 e il 17 luglio prossimi.

«8 delegazioni di giovani atlete, con i loro team, provenienti da 8 nazioni diverse - dichiara la Di Bari - per giocarsi il titolo di campionesse, nell’entusiasmante competizione sportiva, tutte e tutti insieme, atlete e pubblico uniti per l’unica grande vittoria quella dello sport animato da rispetto, impegno, lealtà, spirito di gruppo. È la prima volta in assoluto di questi campionati - aggiunge - e il fatto che si svolgeranno nel nostro territorio ci rende particolarmente fieri. Non vediamo l’ora - conclude - di vivere la festa nella bellezza dei colori che lo sport esprime».