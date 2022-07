Amichevole o no, un appuntamento sportivo è sempre il culmine di un lungo lavoro di preparazione. In campo, oltre a chi gioca, c’è la dedizione, la concentrazione, la speranza e la coordinazione.

La pallavolo è l'unico sport di squadra senza nessun contatto con l'avversario. Ogni squadra tiene in gioco il pallone e lo rinvia nel campo avversario con solo tre tocchi, senza trattenerlo. Con il divieto di fare un doppio tocco, i passaggi con i compagni sono continui. Per tenere in gioco il pallone si deve, quindi, puntare sulla fiducia nei compagni e sulla coesione della squadra.

Si corre, si salta e ci si tuffa. Si fanno sforzi brevi, intensi e frequenti. Le corse, i salti e i colpi avvengono su pochi metri e in pochi secondi. Si punta sulla reattività, sugli scatti e sull'esplosività. Le azioni si fondano sulla forza esplosiva dell’accelerazione e sulla potenza del movimento. Anche i ruoli si fondono per ottenere il massimo risultato: l’alzatore organizza il gioco e mette i compagni nelle condizioni migliori per schiacciare. Nel ruolo libero, ci si organizza nella ricezione per lasciare più liberi gli schiacciatori.

Sport di squadra è sinonimo di comunicazione e coordinazione.

L’abbiamo visto succedere al Palasport di Andria l’8 luglio scorso durante l’amichevole Italia-Turchia (finita in pareggio), in attesa della gara d’esordio agli Europei Under 21 Femminili che saranno ospitati in Puglia, a Cerignola e Andria, dal 12 al 17 luglio.

L’Italia farà il proprio esordio ai Campionati Europei martedì 12 luglio alle 20 contro l’Ucraina al Pala Tatarella di Cerignola. In campo, guidate dal primo allenatore Luca Pieragnoli, le 12 atlete: Valentina Bartolucci, Sofia Monza, Binto Diop, Giorgia Frosini, Alessia Bolzonetti, Emma Cagnin, Alice Nardo, Loveth Omoruyi, Emma Graziani, Giulia Marconato, Linda Nwakalor, Martina Armini.

Il torneo vedrà protagoniste le nazionali U21 femminili di Austria, Danimarca, Israele, Italia, Polonia, Serbia, Turchia, Ucraina. Le squadre sono state suddivise in due gironi da quattro con gare, in programma tra il Pala Tatarella di Cerignola e il PalaSport di Andria nelle giornate del 12, 13 e 14 luglio. Le prime due classificate dei due gironi avranno accesso alle semifinali di sabato 16 luglio che si giocheranno al Pala Tatarella di Cerignola, prima delle finali in programma domenica 17 luglio a Cerignola.

Al Palasport di Andria si giocherà il secondo girone con Turchia, Polonia, Danimarca, Israele.

Il calendario degli incontri sarà il seguente:

1a Giornata – 12 luglio 2022 - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Polonia – Danimarca

Ore 20.00 Turchia – Israele

2a Giornata – 13 luglio 2022 - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Danimarca – Israele

Ore 20.00 Polonia – Turchia

3a Giornata – 14 luglio 2022 - Pala Sport - Andria

Ore 17.30 Danimarca – Turchia

Ore 20.00 Israele – Polonia

Per le gare dei gironi del 12, 13 e 14 luglio, è previsto ingresso libero con prenotazione, mentre per le semifinali e le finali di sabato 16 e domenica 17 luglio l'ingresso sarà a pagamento.

Lo sport si conferma esperienza sana e, questa degli Campionati Europei Under 21 Femminili di Pallavolo, è una grande opportunità per tutto il territorio. Un palasport ricco di presenze giovanili assolve la sua funzione di incubatore sociale in cui si apprendono regole come legalità e rispetto verso gli altri. Finalmente, in questa occasione, si sono potuti osservare bambini e ragazzi partecipare emotivamente ad attività motorie, anziché stazionare davanti agli smartphone in contemplazione solitaria.

Davvero una grande occasione per Cerignola e Andria, accomunate da una fama poco onorevole. Un numero considerevole di ospiti provenienti da tutta Europa, attraverso questo evento, potranno conoscere la nostra terra. Sport e promozione turistica; un bel binomio!