Il palasport di Andria si rifà il look per ospitare gli europei under 21 di pallavolo femminili: «Abbiamo un gioiello nella nostra città ed è giusto che venga preservato e riqualificato, così come abbiamo fatto già risistemando il tappeto, il tetto, l'impianto di illuminazione, i bagni, gli spogliatoi, la sala di accesso per le conferenze stampa ed altre piccole iniziative - commenta la sindaca Giovanna Bruno -. È stato un lavoro di squadra reso possibile grazie alla Polisportiva che abbiamo istituito nella nostra città che si è anche presa cura di questo immobile, così come di altri impianti; lavori importanti resi possibili grazie anche all'intervento della Multiservice e la regia degli uffici che ringrazio, nella persona del segretario generale e dell'architetto Sarcinelli».

«Un'opportunità che ci ha permesso di accelerare i tempi rispetto ai finanziamenti ricevuti per poter accogliere e ospitare queste nazionali che arrivano da varie parte dell'Europa e non solo - commenta l'assessora allo Sport Daniela Di Bari -. Un lavoro importante in collaborazione stretta tra l'amministrazione di Andria e di Cerignola in un connubio perfetto».

Le gare che si disputeranno al palasport di viale Germania sono ad ingresso libero e sono le seguenti:

12-07-2022: ore 17.30 Danimarca – Polonia;

ore 20.00 Turchia – Israele.

13-07-2022: ore 17.30 Israele – Danimarca;

ore 20.00 Polonia – Turchia.

14-07-2022: ore 17.30 Turchia – Danimarca;

ore 20.00 Polonia – Israele.