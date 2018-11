Pallavolo Andria, finisce al tie-break contro il Lucera

Fermate le ambizioni di vittoria dell’Andria dal Lucera che è riuscita a conquistare punti giocando e sfruttando a proprio favore una gara conclusa al tie break.

Gara condizionata dagli infortuni accorsi al laterale Andriano durante il riscaldamento e all’opposto Carelli durante il terzo set che hanno creato non pochi problemi all’andamento dell’incontro ed inciso negativamente sull’esito finale.

Le scelte di Cezar Douglas per l’inizio gara confermano lo stesso sestetto della gara precedente con Bernardi e Carelli palleggiatore-opposto, per la banda Andriano e Caldarola, al centro capitan Porro e Paradiso, libero Pepe.

Primi due set giocati dalla Florigel in scioltezza e condotti dall’inizio alla fine senza alcun problema con l’opposto e i centrali protagonisti, vinto il primo 25 a 23 e il secondo 25 a 14.

Nel terzo set la squadra di casa reagisce giocando punto a punto, l’infortunio all’opposto Carelli interrompe il dominio del gioco dell’Andria, il Lucera sfrutta opportunamente la situazione vincendo il set 25 a 22.

Quarto set fotocopia del precedente che vede il Lucera spuntarla nel rush finale e conquistare il tie break, finale 25 a 23.

Con la squadra rimaneggiata dagli infortuni si gioca un tie break che vede vincitori i padroni di casa, punteggio 15 a 12.

Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: «Seppur gli infortuni hanno condizionato la gara i ragazzi hanno giocato con grande impegno, peccato per il risultato finale che non premia il grande lavoro quotidiano sin qui fatto. Dobbiamo proseguire su questa strada e continuare a lavorare per ottenere i risultati sperati e meritati consapevoli delle proprie qualità tecniche e di gruppo».

Prossima gara della Florigel Pallavolo Andria sabato 1 dicembre alle ore 18,30 nel Polivalente di via delle Querce per affrontare la Bontempi Ancona posizionata in classifica con gli stessi punti degli andriesi.

TABELLINO DIESSE LUCERA vs FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA 3-2 (23/25 - 14/25 - 25/22 - 25/23 e 15/12).

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (28), Bernardi (7), Andriano (10), Caldarola (4), Porro (14), Paradiso (4), Pepe (1L), Cripezzi A. (0), Bernardi I (0), Rubino (1), Cripezzi G. (0), Bernardi B (ne) e Losito (2L).

Ace 2, muri 14, battute sbagliate 10, errori totali 35, punti diretti 64%.

CLASSIFICA Campionato nazionale serie B girone E – 7^ giornata girone di andata

Fano 17, Pineto 16, San Giustino 16, Loreto 15, Osimo13, Bari 11,Foligno 10, FLORIGEL ANDRIA 6, Ancona 6, Monteluce 6, Cerignola 4, Perugia 4, Lucera 2.