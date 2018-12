Pallavolo Andria, vittoria di carattere contro la Bontempi Ancona

Arrivano tre punti d’oro per la squadra di Cezar Douglas dopo una gara ben giocata riesce ad aver la meglio dell’Ancona, arrivata ad Andria per uno scontro diretto dal risultato non scontato.

Gara mai in discussione con il solo terzo set lasciato agli ospiti ai vantaggi, la squadra andriese ha evidenziato un miglioramento nei fondamentali, in particolare nella ricezione, che ha permesso la distribuzione efficace degli attacchi degli andriesi.

Il Direttore tecnico Cezar Douglas conferma il sestetto titolare delle ultime gare con Bernardi e Carelli palleggiatore-opposto, con Andriano e Caldarola per la banda, al centro capitan Porro e Paradiso, libero Pepe.

Per i primi due set gara a senso unico con la Florigel a dettare i tempi di gioco e a deliziare il pubblico accorso al Polivalente, la buona ricezione della seconda linea guidata dal libero Pepe e la regia di Bernardi mettono il solito Carelli nella condizione di attaccare e mettere a terra palloni pesanti. Accumulato un cospicuo vantaggio gli andriesi giocano in scioltezza, risultato 25/18 e 25/23.



Terzo set fotocopia dei primi fino a quanto la reazione dell’Ancona e un leggero calo degli andriesi favorisce gli ospiti nel recuperare e raggiungere il pareggio per poi vincere ai vantaggi, 26 a 24.

Archiviato il terzo la Florigel riprende a giocare con gli schiacciatori Andriano, Caldarola e i centrali capitan Porro e Paradiso portano il set fino a 21 a 13, il finale è tutto per gli andriesi che chiudono sul 25 a 19 e conquistano i primi tre punti con una vittoria netta e convincente.



Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: «Siamo sulla buona strada, finalmente il duro lavoro dei ragazzi è stato premiato. Abbiamo giocato una buona gara contro una diretta concorrente e possiamo ancora crescere in un campionato difficile e dalle tante sorprese. Domenica saremo in terra umbra a San Giustino per una gara che si preannuncia molto difficile».



Prossima gara della Florigel Pallavolo Andria domenica 9 dicembre alle ore 18,00 nel Palazzetto di San Giustino (Pg) per affrontare la Sia Pallavolo di San Giustino seconda in classifica.





TABELLINO



FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA - BONTEMPI ANCONA 3-1 (25/18 - 25/23 - 24/26 - e 25/19)



FLORIGEL ANDRIA: Carelli (21), Bernardi (4), Andriano (12), Caldarola (16), Porro (17), Paradiso (4), Pepe (1L), Cripezzi A. (1), Cripezzi G. (1), Bernardi I (0), Rubino (ne), Bernardi B (ne) e Losito (2L).

- Ace 5, muri 19, battute sbagliate 12, errori totali 37, punti diretti 77%.



CLASSIFICA Campionato nazionale serie B girone E – 8^ giornata girone di andata

Fano 20, Pineto 16, San Giustino 16, Loreto 15, Bari 14, Foligno 13, Osimo 13, FLORIGEL ANDRIA 9, Ancona 6, Monteluce 6, Perugia 5 , Lucera 5 Cerignola 4