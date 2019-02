Pallavolo Andria vittoriosa contro Pineto

Gara da cineteca per i ragazzi di mister Pepe, dopo oltre due ore e mezza sconfiggono al tiebreak il Pineto, terza forza del campionato. Tutti i set giocati ad altissimo livello in cui le due squadre hanno mostrato le loro qualità con l’Andria in continua crescita e il Pineto coriaceo e solido. Alla fine vince l’Andria che sbaglia meno e ha gestito meglio le fasi finali del 4° e 5° set.

Superlative le prestazioni degli uomini di mister Pepe scesi in campo con il bomber Carelli (31), affiancato dagli schiacciatori Caldarola (14) e Andriano (12) insieme ai centrali Porro (11) e Paradiso (6) guidati dal regista Bernardi (6) e dal libero Raffaele in difesa.

Nel primo set la Florigel aggredisce fin dalle prime battute i padroni di casa che soffrono in ricezione e subiscono l'Andria che conquista il parziale meritatamente con il punteggio di 25 a 16.

Nel secondo e terzo set, le squadre giocano una pallavolo di ottimo livello con giocate spettacolari da parte di entrambe le squadre, nessuna delle due riesce a prevalere nettamente. Il secondo e il terzo finiscono a favore dei padroni di casa che prima giungono al pareggio con il 26-24 e successivamente si portano in avanti sul 2-1 con un’avvincente terzo set chiuso 25-23.

Per l’Andria si ripresenta la stessa situazione delle due precedenti gare, raggiungere il pareggio e andare al tiebreak. Inizia il quarto set con le squadre che giocano punto a punto fino ai 18, un turno in battuta del giovane Paradiso e gli attacchi andriesi indifendibili mettono in difficoltà la ricezione abruzzese che non riesce nell’impresa, l’Andria vince 25 a 23. Gara al tiebreak.

L’entusiasmo degli andriesi non si spegne portando il parziale sul 5 a 1, il Pineto reagisce riducendo lo svantaggio sul 10 a 12. La Florigel Andria in battuta con il giovanissimo Bernardi Ivan è letale mandando in crisi la ricezione del Pineto e chiude il match a suo favore vincendo il 5° set per 12-15.

Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: “Gara encomiabile per i nostri ragazzi che hanno giocato una gran bella partita contro una squadra esperta e ben organizzata. Con i punti conquistati con le gare del girone di ritorno (+ 3 rispetto all’andata) si fa sempre più vicina la quota per la permanenza nella serie. Dobbiamo continuare su questi livelli per affrontare al meglio, come nella prossima contro il Loreto secondo in classifica, per raggiungere l’obiettivo”.

Prossima gara della Florigel Pallavolo Andria sul campo casalingo del Polivalente di via delle Querce sabato 2 marzo alle ore 18,30 per affrontare il Loreto seconda forza del campionato.

Tabellino: PINETO vs FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA 2-3 (16/25 - 26/24 - 25/23 - 23/25 e 12/15).

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (31), Bernardi (6), Andriano (12), Caldarola (14), Porro (11), Paradiso (6), Raffaele (1L), Bernardi I (0), Rubino (n.e.), Cripezzi G. (ne), Bernardi B (ne), Losito (ne) e Pepe (2L).

Note: Ace 5, muri 8, battute sbagliate 10, errori totali 22, punti diretti 72%.

CLASSIFICA Campionato nazionale serie B girone E – 4^ giornata girone ritorno

Fano 44, Loreto 33, Pineto 32, Bari 31, San Giustino 29, Foligno 26, Osimo 23, Florigel Andria 22, Ancona 17, Perugia 16, Monteluce Pg 11, Cerignola 11 e Lucera 11.