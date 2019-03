Sconfitta casalinga per la Florigel

La Florigel Pallavolo Andria deve arrendersi agli infortuni e alla caparbietà del Lucera con mister Pepe costretto a reimpostare gioco e squadra, dopo l’infortunio di Andriano, con l’opposto Carelli e tutti gli altri chiamati a fare gli straordinari. Nervosismo e qualche errore di troppo interrompono l’equilibrio con i ragazzi andriesi in sofferenza e il Lucera che sfrutta la situazione per far sua la gara e i tre punti.

Mister Pepe chiama a comporre il sestetto iniziale l’opposto Carelli affiancato dagli schiacciatori Caldarola e Andriano, dai centrali Porro al rientro da un infortunio in settimana e da Paradiso, dal regista Bernardi e dai liberi Losito e Raffaele in ricezione e difesa.

Nella prima fase del set è l’Andria ha condurre il punteggio con un cospicuo vantaggio, non tarda ad arrivare la reazione degli ospiti che prima raggiungono il pareggio ai 22 e poi superano gli uomini di casa vincendo con il punteggio di 25 a 23.

Secondo set condotto dai primi punti alla fine degli uomini della Florigel che raggiungono il pari, parziale di 25 a 22.

Terzo set segnato dall’infortunio allo schiacciatore Andriano, la squadra subisce il colpo ed alcuni errori permettono agli ospiti di accumulare un congruo vantaggio che gli andriesi non riusciranno a colmare, finale 25 a 19. Lucera si porta sul 2 a 1 per il conto dei set.

Nel quarto parte bene la Florigel che incalza gli ospiti e conduce il set, una serie di battute ed errori in attacco permettono agli ospiti di raggiungere la parità ai 24 e di vincere ai vantaggi 26 a 24.

Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: “Sconfitta che ci penalizza oltre il dovuto, gli infortuni e lo stato di forma precario di alcuni atleti hanno fatto la differenza contro una squadra che ha giocato allo spasimo per raccogliere punti salvezza. E’ necessario recuperare la giusta concentrazione per affrontare le prossime gare consci che gli infortuni e le giornate storte possono sempre capitare. L’obbiettivo della salvezza è a pochi punti”.

Prossima gara della Florigel Pallavolo Andria in trasferta sul campo di Ancona per affrontare la Bontempi Ancona in corsa per la salvezza, appuntamento sabato 23 marzo alle ore 17,30.

Tabellino: FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA vs LUCERA 1- 3 (23/25 - 25/22 - 19/25 e 24/26).

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (32), Bernardi (1), Andriano (2), Caldarola (7), Porro (10), Paradiso (10), Raffaele (1L), Bernardi I (0), Rubino (0), Cripezzi G. (ne), Bernardi B (ne), Pepe (n.e.) e Losito (2L).

Note: Ace 4, muri 11, battute sbagliate 17, errori totali 34, punti diretti 68%.

CLASSIFICA Campionato Nazionale Serie B girone E – 7^ giornata girone ritorno

Fano 50, Bari 37, San Giustino 36, Pineto 35, Loreto 33, Foligno 29, Osimo 26, FLORIGEL ANDRIA 25, Perugia 21, Ancona 17, Lucera 17, Cerignola 16, e Monteluce 11.