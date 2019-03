Pallavolo Andria sconfitta ad Ancona

Continua la striscia negativa della Florigel Andria sconfitta in terra marchigiana dall’Ancona a causa del non ottimale stato di forma di molti atleti che non ha permesso di giocare alla pari. Durante tutta la gara gli andriesi hanno dovuto rincorrere gli avversari che hanno saputo sfruttare al meglio la situazione mettendo in difficoltà gli ospiti. Alle difficoltà in ricezione i ragazzi di mister Pepe non sono riusciti a capitalizzare al meglio gli attacchi, la differenza del numero di errori ha permesso ai marchigiani di vincere.

Sestetto iniziale composto dall’opposto Carelli affiancato dagli schiacciatori Caldarola e Andriano, dai centrali Porro e da Paradiso, dal regista Bernardi e dai liberi Losito e Raffaele in ricezione e difesa.

Primo set dalle gambe molli, molti errori permettono all’Ancona di scappare, prima sull’8 a 2 e poi sul 16 a 10, divario incolmabile. Set all’Ancona con il finale di 25 a 16.

Secondo set molto più equilibrato con l’Andria che inizia a pungere e l’Ancona a difendere, sono ancora i marchigiani a spuntarla, finale di 25 a 23.

Sotto di 2 a 0 la Florigel reagisce e dimezza lo svantaggio, finale 25 a 21.

Quarto set decisivo per l’Andria che gioca alla pari fino a metà set, una serie incredibile di errori in ricezione ed in attacco permettono all’Ancona di prendere il largo e vincere per 25 a 20 e 3 a 1 finale.

Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: “Sconfitta che lascia l’amaro in bocca, riconoscendo il grande impegno profuso dai ragazzi seppur non in perfette condizioni fisiche. Bisognerà dare il massimo negli allenamenti per recuperare la giusta forma fisica per affrontare le ultime difficili gare contro squadre in gara per il play off come il San Giustino che affronteremo nella prossima gara e a seguire Bari e successivamente la capolista Fano”.

Prossimo turno casalingo per la Florigel Pallavolo Andria per affrontare il San Giustino reduce da una bella vittoria sulla capolista, appuntamento al Polivalente di via delle Querce sabato 30 marzo dalle ore 17,30 con ingresso gratuito.

ANCONA - FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA 3 – 1 (25/16 - 25/23 - 21/25 e 25/20).

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (23), Bernardi (2), Andriano (10), Caldarola (11), Porro (7), Paradiso (4), Raffaele (1L), Bernardi I (0), Rubino (4), Cripezzi G. (ne), Bernardi B (ne), Pepe (n.e.) e Losito (2L).

Note: Ace 4, muri 11, battute sbagliate 8, errori totali 28, punti diretti 72%.

CLASSIFICA Campionato Nazionale Serie B girone E – 8^ giornata girone ritorno

Fano 52, Bari 40, San Giustino 38, Pineto 38, Loreto 36, Foligno 32, Osimo 29, FLORIGEL ANDRIA 25, Perugia 24, Ancona 20, Lucera 17, Cerignola 16, e Monteluce 11.