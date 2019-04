La Pallavolo Andria cade a Bari per 3-1

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per come si è determinata al cospetto di un Bari concreto che ha sfruttato e gestito al meglio le fasi break. Non è mancato l’impegno e la determinazione ai ragazzi di mister Pepe che devono recriminare per i troppi errori in battuta (16) ed in attacco (15) pur avendo totalizzato più punti diretti degli avversari (+6).

Sestetto sceso in campo al Palacarbonara con l’opposto Carelli affiancato dagli schiacciatori Caldarola e Andriano, dai centrali Porro e da Paradiso, dal regista Bernardi e dai liberi Losito e Raffaele in ricezione e difesa.

Apertura di match equilibrata che si protrae fino al break che porta i baresi sul 24 a 21, reazione della Florigel che agguanta i vantaggi per poi soccombere sul 25 a 27.

L’avvio di secondo set è di marca andriese che inverte l’andamento del primo e conquista un break di 4 punti che conserverà fino alla fase finale con il Bari a rincorrere fino al set (23-25). Parità!

Buona partenza della compagine barese nel terzo set con una sequenza di buone giocate si porta sul 6-0. Sarà questo il parziale che l’Andria non riuscirà più a recuperare, finale di set 25-18.

A questo punto si fa difficile la situazione per i ragazzi della Florigel che mostrano nervosismo e poca lucidità nelle fasi cruciali di gioco. L’equilibrio si interrompe sul 10 pari, il Bari alza il ritmo inducendo gli andriesi a molti errori che compromettono set e gara, finale 25 a 19.

Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: “Sconfitta difficile da digerire, manca un ultimo sforzo per conquistare i pochi punti per la salvezza. Sabato prossimo sarà una gara importantissima per non sciupare il sacrificio e l’impegno di tutta una stagione. Contro il Fano sarà necessario affrontare la gara con la giusta tranquillità e consapevoli dei propri mezzi”.

Prossimo turno, ultimo casalingo stagionale, sabato 13 aprile per affrontare la capolista Fano già matematicamente ai play off, appuntamento al Polivalente di Via la Specchia ore 18,30 con ingresso gratuito.

PALLAVOLO BARI vs FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA 3 - 1 (27/25, 23/25, 25/18 e 25/19).

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (13), Bernardi (2), Andriano (14), Caldarola (14), Porro (12), Paradiso (9), Raffaele (1L), Bernardi I. (1), Cripezzi G. (1), Rubino (ne), Bernardi B (ne), Pepe (n.e.) e Losito (2L).

Note: Ace 3, muri 11, battute sbagliate 16, errori totali 38, punti diretti 73%.

CLASSIFICA Campionato Nazionale Serie B girone E – 10^ giornata girone ritorno

Fano 55, San Giustino 44, Bari 43, Loreto 41, Pineto 39, Foligno 35, Osimo 31, Perugia 27, FLORIGEL ANDRIA 25, Ancona 24, Lucera 21, Cerignola 18, e Monteluce 11.