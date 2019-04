La Pallavolo Andria conquista la salvezza contro la capolista

Immensa e preziosissima vittoria della Florigel Andria sulla capolista Fano con un’ottima gara giocata in maniera esemplare dai ragazzi di mister Pepe, motivati dalla voglia di conquistare la matematica salvezza a due giornate dal termine del campionato.

Mister Pepe schiera il sestetto con l’opposto Carelli (30) affiancato dagli schiacciatori Caldarola (14) e Andriano (12), dai centrali Porro (14) e da Paradiso (4), dal regista Bernardi (1) e dal libero Raffaele.

Buona la partenza della Florigel che comanda il gioco e conduce il set in vantaggio contro un Fano che fatica ad esprimere il proprio gioco, i ragazzi andriesi non mollano e conquistano il set con il punteggio di 25 a 21.

Secondo set che si apre sulla falsariga del precedente, con la Florigel che conquista subito il break di vantaggio e allunga fino al 17 a 11. Reazione degli ospiti che accorciano ma non riescono a recuperare, l’Andria non molla la presa e fissa il punteggio sul 25-22.

Più equilibrato il terzo set, con i marchigiani che riorganizzano il gioco e diventano più efficaci in attacco. I ragazzi di mister Pepe lottano su ogni palla ma non riescono a recuperare il mini break e il Fano fa suo il parziale sul 22-25.

Nel quarto set l’Andria riparte forte con il Fano più efficace si porta sul 16 a 13. La Florigel non molla e con un buon turno in battuta recupera e si porta sul 19 a 16. Saranno bravi gli andriesi a gestire il vantaggio per un finale scoppiettante e chiudere sul 25-23 e dare inizio alla festa per una salvezza strameritata.

Il Direttore Generale, Agostino Paradies, a fine gara commenta: “Grandissima prestazione dei nostri ragazzi che si sono lasciati alle spalle un periodo non positivo per affrontare la capolista Fano con la giusta grinta e determinazione. Una vittoria che vale doppio: prestazione di gran livello e salvezza matematica. Adesso la pausa per le festività per poi ributtarsi in palestra per affrontare l’ultima gara di campionato sul campo del Cerignola”.

Prossimo turno ed ultima gara di campionato, dopo la pausa per le festività pasquali, per affrontare il Cerignola sabato 27 aprile al Pala Di Leo appuntamento alle ore 18.

Tabellino: FLORIGEL PALLAVOLO ANDRIA vs VIRTUS FANO 3 - 1 (25/21, 25/22, 22/25 e 25/23).

FLORIGEL ANDRIA: Carelli (30), Bernardi (1), Andriano (12), Caldarola (14), Porro (12), Paradiso (4), Raffaele (1L), Bernardi I. (0), Cripezzi G. (ne), Rubino (ne), Bernardi B (ne), Pepe (n.e.) e Losito (2L).

Note: Ace 3, muri 9, battute sbagliate 12, errori totali 24, punti diretti 75%.

CLASSIFICA Campionato Nazionale Serie B girone E – 11^ giornata girone ritorno

Fano 55, Bari 46, San Giustino 44, Loreto 41, Pineto 42, Foligno 37, Osimo 31, Perugia 29, FLORIGEL ANDRIA 28, Ancona 24, Lucera 22, Cerignola 21, e Monteluce 11.