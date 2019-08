Al via la stagione della Florigel Andria

Concluso il periodo estivo in cui ha visto la Dirigenza andriese, insieme al neo tecnico Castellaneta, attivi sul mercato per comporre la rosa che affronterà nella prossima stagione agonistica il Campionato Nazionale di Serie B. Un campionato che si presenta difficile e complesso per il livello delle compagini inserite nel girone e sia per gli impegni economici ed organizzativi.

La programmazione agonistica della Manzoni Sport si completa con le attività del settore giovanile che vede in questa stagione l’inserimento nello staff tecnico di Fabio Spescha, romano ma pugliese d’adozione, vecchia conoscenza della pallavolo andriese avendo vestito i colori biancoazzurri nella prima promozione in serie B. Ad affiancare lo staff tecnico composto da Leo Castellaneta e Dino Galeandro , 1° e 2° allenatore serie B, e da Gianluca Porro, Francesco Rubino e il già citato Fabio Spescha per il settore Under ed avviamento ci sarà il preparatore atletico Marco Lepore.

Lepore con esperienza maturata nel calcio ad Andria e Bisceglie, affiancherà tutti i tecnici nella fase di preparazione fisico-atletica che avrà inizio per tutti i gruppi la prossima settimana.

Appuntamento lunedì 2 settembre per tutti gli atleti presso la Palestra della S. M. Cafaro per il raduno di rito e per la presentazione della programmazione della nuova stagione.

In questa occasione e il giovedì 5 successivo è stato organizzato l’Open Day dedicato alle ragazze e ai ragazzi nati fino al 2006, appuntamento dalle ore 17,30 nella Palestra della S.M. "Cafaro".

Le considerazioni del Direttore Generale, Agostino Paradies: «l’impegno della Dirigenza è stato quello di creare le condizioni per tutto lo staff tecnico a poter svolgere nei migliori dei modi il lavoro dedicato agli atleti della serie B. Senza tralasciare l’importanza della crescita tecnico tattica di prospettiva rivolta soprattutto ai gruppi degli Under».

Sarà occasione per conoscere meglio i nuovi atleti della rosa messa disposizione del tecnico Castellaneta. La rosa della serie B “Florigel Pallavolo Andria” per la stagione 2019/20 è composta dagli atleti: