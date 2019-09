Pallavolo Andria, Castellaneta: «Entusiasmo e dedizione nella prima settimana di lavori»

La Florigel Pallavolo Andria continua a lavorare in vista del prossimo campionato Nazionale di Serie B. Oggi inizia un’altra settimana di preparazione, in cui gli impegni saranno diversificati per raggiungere i migliori target, passo dopo passo, e sotto le cure attente dello staff tecnico. Staff di cui fanno parte il neo tecnico Castellaneta, il vice Galendro e il preparatore tecnico Marco Lepore.

Tanta importanza e attenzione sia all'aspetto fisico e matabolico, che all’amalgama dei diversi ragazzi arrivati in rosa quest’anno e provenienti da diverse esperienze, cosi' come affermato dal neo tecnico Castellaneta: ”La prima settimana è passata con grande serenità e con un’ottima atmosfera, i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e dedizione, il che mi rende felice e speranzoso per il futuro. In questa fase - continua Castellaneta - si è scelto di dare priorità all’aspetto fisico e metabolico, pertanto dal punto di vista tecnico abbiamo lavorato principalmente sulla gestione del secondo tocco e su alcuni aspetti della difesa. Nella prossima settimana - conclude il tecnico andriese - aumenteremo il carico in sala pesi e inizieremo a lavorare su aspetti tecnici più vicini a situazioni di 6 contro 6”.