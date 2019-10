Focus in casa Pallavolo Andria, domenica debutto in campionato

Comincerà sabato prossimo il cammino nel campionato Nazionale di Serie B della Florigel Pallavolo Andria che vedrà affrontare, alle ore 17,30, presso il Palazzetto dello Sport di Osimo, i padroni di casa allenati da mister Masciarelli.

Le ultime settimane dedicate alla preparazione tecnico-atletica sono state alquanto ardue per i ragazzi di mister Castellaneta, ma hanno dato al tecnico andriese indicazioni utili nel preparare e amalgamare al meglio la rosa in vista del debutto ufficiale

I nuovi arrivati si sono ben inseriti con la precedente ossatura, dimostrando qualità e quantità, confermando quanto visto nelle gare amichevoli precampionato contro Turi, Lucera, Martina Franca e Atripalda.



Molto soddisfatto coach Castellaneta, neo tecnico della Florigel, che ha parlato anche delle condizioni fisiche del suo gruppo, con uno sguardo agli avversari: “Al termine della preparazione posso dire di essere veramente soddisfatto del lavoro fatto fino ad ora. Spunti positivi anche dai vari test amichevole sono facilmente venuti fuori. Arriveremo alla prima gara di campionato in una condizione fisica e tecnica soddisfacente. L'Osimo è una squadra ostica con ottime individualità in attacco, noi dovremo cercare di contenerli con la nostra fase break. Di certo andremo lì per battagliare e vender cara la pelle"

Importante sarà partire la stagione col piglio giusto e dei risultati positivi, così come affermato dal Direttore Generale Agostino Paradies, che ha approfittato per dei doverosi ringraziamenti a chi sostiene con costanza il sodalizio federiciano: “Importante sarà iniziare con il piede giusto e conquistare i primi punti importanti per affrontare il campionato con la giusta tranquillità, divertendosi e facendo divertire il pubblico andriese, ricambiando l’impegno delle aziende che hanno deciso di affiancare il loro brand alla nostra realtà, ampliando fino alle Marche, Umbria ed Abruzzo la propria e la nostra visibilità. A loro un sincero e doveroso ringraziamento”.