La Pallavolo Andria riscatta l'esordio e batte il Terni, Castellaneta: «Ora testa al Lucera»

Momento positivo in casa Florigel Pallavolo Andria dopo la prima vittoria stagionale avvenuta sabato scorso contro la matricola Terni. Primi tre punti in graduatoria, punti importanti anche per il morale di una squadra partita con una netta sconfitta all'esordio in questo campionato, ma che ha dimostrato di aver ritrovato la giusta compattezza e solidità proprio in quest'ultima uscita stagionale.

Gara mai in discussione quella disputata contro il Terni nell'ultima giornata del campionato di serie B di volley maschile. Gli uomini di Castellaneta iniziano a mani basse il primo set, prendono il sopravvento nel finale di tempo, controllano il vantaggio senza troppi problemi e si aggiudicano il match per 3 set a 0, una prova fatta di grande grinta e determinazione.

«Con la gara di sabato contro Terni ci siamo tolti di dosso il peso psicologico della partita di Osimo -dichiara coach Castellaneta al termine della sfida- In settimana avevamo parlato tanto tra di noi ed eravamo tutti d'accordo che quella che è scesa in campo ad Osimo non era la vera Andria. Quindi è stato importante fare una prestazione convincente prima di tutto per noi stessi, per come ci siamo allenati durante tutta la preparazione e per quanto avevamo mostrato fino a quel momento. Sono contento per questo perchè i ragazzi non meritavano, per come era arrivato, il risultato di Osimo. Ora dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa -continua il tecnico andriese, che conclude- sabato prossimo abbiamo una partita ostica e da affrontare nella maniera giusta a Lucera».

Prossima gara, quindi, sabato 2 novembre alle ore 18.30, nel Palazzetto dello Sport di Lucera, per affrontare i ragazzi di casa reduci da una sconfitta al tie break contro il Foligno.



Di seguito il tabellino della sfida contro il Terni.

FLORIGEL ANDRIA vs CLT TERNI 3-0 (25-21; 25-18; 25-19)

FLORIGEL ANDRIA: Cordano (1), Sette (19), Bortoletto (6), Incampo (17), Porro (12), Palmisano (6), Utro (libero), Cripezzi G.(0), Zingaro (libero2 ne), Cripezzi A. (ne), Rubino (0), Caldarola ( ne) Losito (ne), Bernardi (0)- All. Castellaneta, vice all. Galeandro.

Ace: 7, Battute sbagliate: 14, Muri: 8, Errori: 3, Punti diretti: 61 (81%).