Florigel Pallavolo Andria, a Lucera la seconda vittoria in campionato

Seconda vittoria stagionale, nonchè consecutiva per la Florigel Pallavolo Andria. Battuto sabato pomeriggio il Lucera a conclusione di una gara bella e mai scontata. Gli uomini di coach Castellaneta sfoderano una prestazione corale e con grande spirito di squadra mai domita anche nei momenti di difficoltà, con l’opposto Sette, autore di ben 26 punti, a condurre la squadra in questa importante vittoria. Non sono mancati i punti degli schiacciatori Bortoletto (9) e Caldarola (8), la regia da centro di capitan Porro (8) e Palmisano (10) per il muro (13) ben supportati dalla regia di Cordano e di Utro da seconda linea.

Coach Castellaneta per inizio gara schiera Cordano in regia e Sette opposto, Caldarola e Bortoletto di banda, al centro Palmisano e capitan Porro, libero Utro.

Primo set giocato a ritmi alti già dai primi scambi con la Florigel più incisiva a conquistare un margine di sicurezza e chiudere il set sul 25 a 22. Il secondo set vede la reazione dei padroni di casa del Lucera che tallonano gli ospiti e riescono a chiudere il set con il punteggio di 25 a 20. Nel terzo la Florigel torna a guidare e le variazioni di gioco mettono nelle migliori condizioni gli attaccanti di far punti e chiudere il set 25 a 17. Nell’ultimo parziale giocato l’Andria rallenta e un break del Lucera lo porta a condurre sul parziale di 16 a 12. I ragazzi di coach Castellaneta non mollano e tornano ad alzare i ritmi, finale 25 a 23 e vittoria per la Florigel per 3 a 1.

Le parole di coach Castellaneta a fine gara: “Quella di Lucera è stata una vittoria di squadra. Infatti siamo andati a Lucera con l'indisponibilità di Incampo a causa di una distorsione ad una caviglia rimediata durante il corso degli allenamenti settimanali. Proprio per questo avevo chiesto ai ragazzi una prestazione corale. Anche nei momenti di difficoltà, come il secondo set, non ci siamo mai disuniti e siamo sempre rimasti attaccati alla partita. Era importante vincere in questa maniera perchè adesso abbiamo ancora più consapevolezza di prima di come il gruppo possa sopperire alle mancanze o alle difficoltà dei singoli. Vorrei fare un plauso anche ai ragazzi subentrati dalla panchina che si sono fatti trovare pronti durante il corso della partita dando un importante apporto ai fini del risultato finale“.

Prossima gara sabato 9 novembre alle ore 18.30 nel Polivalente di Via delle Querce per affrontare la corazzata Pineto reduce da una vittoria al tie break contro il Macerata.

LUCERA vs FLORIGEL ANDRIA 1-3 (22-25; 25-20; 17-25 e 23-25)

FLORIGEL ANDRIA: Cordano (1), Sette (26), Bortoletto (9), Caldarola (8), Porro (8), Palmisano (10), Utro (libero), Cripezzi G.(0), Zingaro (libero2 ne), Cripezzi A. (ne), Rubino (0), Losito (ne), Bernardi (0)- All. Castellaneta, vice all. Galeandro.

Ace 3, Battute sbagliate 12 , Muri 13, Errori 7, punti diretti 62 (65%).