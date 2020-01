Florigel Pallavolo Andria, sabato contro il Loreto la ripresa del campionato

La pausa natalizia senza gare ufficiali ha permesso ai ragazzi di coach Castellaneta di riposare e dedicarsi in maniera proficua ad allenamenti specifici su alcuni aspetti tecnico-tattici. L’intero organico ha svolto con grande dedizione ed impegno gli allenamenti per arrivare nelle migliori condizioni alle ultime tre gare del girone di andata, contro Loreto, Gioia e Paglieta. Lo staff tecnico ha potuto lavorare avendo certi molti aspetti positivi del gruppo, espressi nelle ultime due difficili gare contro Ancona e Bari, due sfide in cui la compagine andriese ha convinto sotto il punto di vista del gioco, conquistando punti preziosi per la classifica.

«Nella pausa natalizia, intercorsa tra la partita a Bari e la prossima gara col Loreto, ci siamo concentrati sia sul richiamo dei carichi in sala pesi, che sul nostro cambio palla -dichiara coach Castellaneta- Quella di sabato contro Loreto sarà una gara contro una squadra che vanta un gruppo di giovani molto interessanti affiancati da giocatori esperti come Spescha e Nobili. Il tutto fa del Loreto una squadra con buone caratteristiche, in attacco e a muro. Sarà quindi importante -conclude il tecnico andriese- il nostro approccio e la nostra capacità di mantenere un buon ritmo durante tutto il corso del match».



Appuntamento sabato 11 gennaio al Polivalente di via delle Querce alle ore 18,30 per assistere al primo match dell’anno contro la Sampress Loreto, squadra posta all’ottavo posto con 14 punti e reduce da una vittoria al tiebreak contro il Foligno nell’ultima gara dell’anno.