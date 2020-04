Volley, la FIPAV chiude tutto: campionato concluso anche per Florigel Pallavolo Andria

Adesso è ufficiale, dopo giorni di attente valutazioni arriva la decisione della Federazione Italiana Pallavolo: conclusa definitivamente l'attività agonistica per la stagione 2019-2020, a seguito dell'emergenza Covid-19. Il provvedimento riguarderà ogni serie e categoria del panorama pallavolistico italiano.

A fare i conti con questa decisione è anche la Florigel Pallavolo Andria, 5^ in graduatoria prima della sospensione del torneo. «Abbassiamo il sipario a questa stagione ricca di emozioni e di soddisfazioni, seppur vissuta a metà -commenta amareggiato il Direttore Gen. Agostino Paradies- Sono ancora vive le emozioni ricevute dalle attività svolte all'interno delle realtà scolastiche di primo grado, dai campionati giovanili, open, e soprattutto dalla squadra che ha militato nel campionato nazionale di serie B.

A conclusione della stagione sono doverosi e necessari i ringraziamenti per tutti i nostri Atleti, Allenatori, Preparatori, Dirigenti e soprattutto alle Aziende sponsor che hanno scelto e sostenuto concretamente le nostre attività. Siamo consapevoli che alla ripresa, speriamo quanto prima, dovremo rivedere tutta la nostra organizzazione in collaborazione con le Federazioni ad ogni livello per garantire, sempre e comunque, l’integrità fisica e sanitaria dei nostri atleti e permettere lo svolgimento degli allenamenti e delle gare in piena sicurezza.

Come altrettanto importante -continua Paradies- sarà favorire, con opportune forme di agevolazioni fiscali, quelle imprese che potranno e vorranno sostenere ancora le attività sportive. Andranno rafforzate, inoltre, le collaborazioni tra mondo sportivo e le istituzioni (Enti Locali e Scolastici) per sostenere con le opportune agevolazioni l’utilizzo del patrimonio pubblico (Palestre, Polivalenti, Palazzetti, ecc.) al fine di garantire la funzione sociale ed educativa che lo sport ha soprattutto per le nuove generazioni».

Paradies, infine, intende omaggiare pubblicamente i propri sostenitori, invitando tutti a combattere per un nuovo, insolito, obiettivo: «Un pensiero per un grande grazie al pubblico che ci ha sempre seguito durante le gare casalinghe o tramite le dirette Facebook dai vari campi pugliesi, marchigiani ed umbri. Adesso l'unico obiettivo è sconfiggere il virus, restando a casa. Arrivederci alla prossima stagione!».