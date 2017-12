Cena di solidarietà alla parrocchia Sacre Stimmate

Cena di fine anno – Aiutare per sentirsi vivi.

Non solo la corsa ai regali, l'acquisto di addobbi o la scelta dei menù per pranzi e cene in famiglia o con amici, ecco un po' di tempo da dedicare al prossimo. Ieri mezzogiorno presso la Parrocchia dei Padri Cappuccini ad Andria è stato organizzato, fortemente voluto da Fra Massimo, il pranzo di fine anno, in collaborazione con alcuni parrocchiani che hanno personalmente provveduto alla preparazione e cottura di quanto servito ai più bisognosi, anche per trascorrere e condividere l’atmosfera magica di questo periodo di festività.

All’iniziativa hanno partecipato, come semplici volontari, anche alcuni imprenditori e professionisti locali contribuendo a preparare e servire i pasti offerti. Un gentile contributo, inoltre, è stato offerto anche da alcuni commercianti aderenti al locale Consorzio dei Maestri Macellai, i quali hanno provveduto a donare alcuni pasti per l’iniziativa “Aiutare per sentirsi vivi”, nonché da un imprenditore locale operante nel tessile il quale ha donato abbigliamento che è stato prontamente distribuito fra i partecipanti.

Quella di ieri è soltanto una prima di tante iniziative in programma. Al momento inoltre è stato creato un gruppo whatsapp con cui condividere le prossime attività, non è esclusa anche la costituzione di un’associazione ad hoc con finalità assolutamente benefiche e di volontariato per i più bisognosi. Chi vorrà aderire potrà liberamente manifestare il proprio interesse recandosi direttamente in parrocchia, come coloro i quali hanno bisogno di aiuto e sostegno potranno farlo prendendo contatti direttamente presso la sede parrocchiale.