Oggi ultimo giorno per donare dolciumi per l'iniziativa "Calza sospesa" dei Giovani di Croce Rossa

Piccoli gesti spesso sono simbolo di un cuore grande: è questo che i Giovani della Croce Rossa Italiana chiedono agli andriesi. Si sta svolgendo, infatti, in questi giorni una raccolta di dolciumi e caramelle, cioccolatini e marshmallow, per l'iniziativa denominata "Calza sospesa", con il Patrocinio del Comune di Andria, il cui obiettivo è donare un sorriso e un momento di dolcezza ai bimbi che vivono nelle comunità educative, lontani dalle famiglie, nel giorno dell'Epifania.

E così i Giovani CRI si sono trasformati in "befane" solidali per scaldare il cuore, almeno per qualche momento, ai meno fortunati: li troverete oggi nei punti vendita Sisa per raccogliere tutto ciò che il cuore degli andriesi vorrà donare.

Il motto è sempre lo stesso, e la sua forza non cambia mai: «Aiutateci ad aiutare, aiutateci a rendere un bambino felice».