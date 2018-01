Fare storia nell'ambito dei sempre più martoriati programmi scolastici può risultare un'impresa a volte più ardua di quanto possa apparire: se poi, alla storia passata, si aggiunge un presente di violenza e di razzismo strisciante, assume ancora più valore l'opera di alcuni insegnanti che si sforzano, giorno dopo giorno, di educare davvero le generazioni più giovani.

Educare a non dimenticare mai, a non sottovalutare i segnali quotidiani, a essere superiori al degrado ma ad ambire a un futuro fatto sì di sacrifici, ma finalizzato alla crescita di "brave persone", che non chiudano gli occhi davanti ai problemi ma si sforzino di migliorarsi e migliorare il mondo in cui vivono: ebbene, la scuola "Salvemini" è tutto questo. Generazioni di docenti e di Dirigenti hanno segnato un territorio "difficile", che però, se opportunamente stimolato e non abbandonato, sa dare grandi soddisfazioni. Tra queste si può annoverare la mostra davvero ben ideata e realizzata sulla Shoah, inaugurata ieri mattina alla presenza di alunni, docenti e genitori: partendo da un compito di realtà, le classi hanno lavorato alacremente e con ottimi risultati per ottenere prodotti di pregio non solo storico, ma anche artistico. Le testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto sono state tradotte anche nelle lingue straniere, gli alunni hanno imparato i canti della tradizione Yiddish "Gam gam" e si sono esibiti con sicurezza in una canzone triste ma dal sapore molto contemporaneo., sono stati proiettati video sull'Olocausto: insomma, una mostra a tutto tondo che vale la pena di visitare. La mostra sarà visitabile tutti i venerdì dalle ore 9.20 alle ore 12.20.

"Anche se andassi / Per le valli più buie / Di nulla avrei paura / Perché tu sei al mio fianco. / Se tu sei al mio fianco / Il tuo bastone / Il tuo bastone mi dà sicurezza". E noi, a distanza di più di 70 anni da uno dei più grandi orrori della storia, ricordiamo davvero? Siamo capaci di distinguere i segnali dei disastri imminenti nella nostra storia? Forse proprio in realtà attive e "segnate" dalla contemporaneità come la scuola "Salvemini" qualcuno dovrebbe tornare a investire per puntare a una crescita armonica e alla sparizione dei nuovi "ghetti".