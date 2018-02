"L'Affidamento familiare: il bambino al centro", al via un percorso sulla genitorialità

Un tema sociale di grande rilevanza, perché si discute ancora con troppi preconcetti di famiglia, di tutela dei bambini, di impegni e di promesse: "L'Affidamento familiare: il bambino al centro" sarà il tema dell’incontro di apertura del percorso sulla genitorialità organizzato dall'Associazione di volontariato "Una Famiglia in più". L’appuntamento è fissato a giovedì 15 febbraio presso il Chiostro di San Francesco di Andria alle 19.00 per affrontare la tematica dell'affido attraverso l'esperienza e le parole dei suoi protagonisti, anche per sfatare una serie di luoghi comuni e per esaminare, grazie all’intervento degli esperti, le paure e le ansie che circondano questa materia così delicata.



L’incontro sarà introdotto dalla psicologa Mariangela Lomuscio, dall’educatrice Lucia Colasuonno e da Vito Tangaro, presidente dell’Ass. "Una Famiglia in più".

Interverrà il Dott. Michele Corriero, pedagogista e giudice onorario del Tribunale Minorenni di Bari.

La cittadinanza è invitata a partecipare.