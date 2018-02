Si è tenuta ieri, la prima serata della X Settimana Biblica Diocesana, nella chiesa di San Paolo Apostolo gremita di oltre 600 persone. É dapprima intervenuto il Vescovo Mons. Luigi Mansi sottolineando che la sorgente della missione evangelizzatrice è la Parola di Dio ascoltata che scalda il cuore e manda dai fratelli. Il Vescovo ha fatto poi riferimento all'episodio dei due discepoli di Emmaus, riportato nel vangelo di Luca, che tornano a casa affranti e desolati dopo aver saputo della morte di Gesù. Solo quando incontrano il Risorto che spiega loro le Scritture e accompagna i loro passi con la sua Parola, si rimettono sulla strada per correre ad annunciare ai compagni: "Abbiamo visto il Signore!".

Il relatore della serata, Mons. Valentino Bulgarelli, Preside della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, è partito nel suo intervento citando l'Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium e sottolineando in particolare che come afferma Papa Francesco la «gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Con Gesù Cristo nasce e rinasce la gioia». Ma è anche vero ha proseguito Mons. Bulgarelli che «non sempre tale gioiosa prospettiva ha accompagnato l'evangelizzazione in quanto a volte ha prevalso un'impronta morale o moralistica, altre volte abbiamo insistito sulla conoscenza e in altri casi abbiamo fatto del Vangelo una sorta di sistema a legittimazione dei nostri assetti organizzativi». Come allora diventare attraenti nell'opera evangelizzatrice? Il relatore ha suggerito tre atteggiamenti sempre presenti in Evangelli Gaudium: si tratta in primo luogo di partire dall'essenziale che è l'amore di Gesù Cristo, saper inoltre accorciare le distanze attraverso il dialogo interpersonale e infine prendersi cura con amore di ogni persona. In definitiva ha concluso il relatore per incontrare e annunciare efficacemente oggi la Parola di Dio bisogna rimettere al centro la persona in tutte le sue dimensioni. La Chiesa deve annunciare un Dio possibile, umano e umanizzante. Ci vogliono comunità cristiane umane in grado di accogliere le persone e far loro sperimentare cammini di vita nuova.

Stasera, secondo appuntamento della Settimana Biblica Diocesana, sempre presso la parrocchia San Paolo Apostolo alle ore 19.00. Interverrà Fratel Goffredo Boselli, liturgista e monaco di Bose, sul tema: "Eucarestia: incontrare e celebrare la Parola".