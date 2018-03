Appalto rifiuti Sangalli: finito periodo di commissariamento

La nota stampa diramata dall'impresa Sangalli:



«Il Consiglio di Amministrazione dell’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l. comunica che il Prefetto della Provincia di Monza e Brianza ha disposto la revoca della gestione straordinaria e temporanea dei contratti d’appalto di Monza e di Andria, con decreto n. 11236 del 2 marzo 2018.

Completato il processo di self cleaning, il CdA continuerà a collaborare attivamente e in maniera costruttiva con la dottoressa Elisabetta Brugnoni, nominata in qualità di esperto a supporto e monitoraggio dell’Impresa per un periodo di sei mesi. Il CdA è infatti fortemente impegnato nel percorso crescita, anche internazionale, della società, nel rigoroso rispetto delle regole e nella consapevolezza dell'eccellenza che la Sangalli è capace di esprimere attraverso i suoi lavoratori.

Il Cda - conclude la nota - ringrazia il dottor Marcello Danisi per il lavoro svolto nella gestione amministrativa dell’appalto Andria».