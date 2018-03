SI è tenuta venerdì scorso a Cercola (Na), presso villa Buonanno, la cerimonia di consegna del premio “Livatino/Antonino Saetta/Gaetano Costa” giunto alla sua XXIV edizione.

Il premio ricorda eroi del nostro tempo, caritatevoli, onesti, incorruttibili, indipendenti, che hanno onorato la propria appartenenza alla cristianità, alla magistratura ed oltre ed essi, benché deceduti, ancora oggi lanciano un messaggio di spiritualità forte e coevo, di essere portatori di messaggi positivi e onesti.



Tra i premiati anche l’avv.to andriese, nonché presidente del Consiglio Comunale, Laura Di Pilato, proprio nei giorni in cui viene messa in discussione la sua figura istituzionale da una parte della maggioranza dopo le polemiche seguite al consiglio comunale del 4 dicembre scorso.

Angelo Jannone, membro del comitato d’Onore del Premio internazionale: «Il conferimento all’avv.to Laura Di Pilato è consegnato ad una donna della società civile: madre, professionista e rappresentante delle istituzioni che si distingue ogni giorno lavorando umilmente e silenziosamente per assicurare la civile convivenza. È un riconoscimento conferito dal comitato spontaneo Antimafia che da sempre, in collaborazione con le famiglie dei giudici eroi, vuole mantenere vivi l’esempio, il valore e gli ideali che li hanno contraddistinti e che vengono affidati a tutti gli uomini e le donne che con il loro lavoro silenzioso e onesto decidono di farli propri».

Laura Di Pilato ha commentato: «Sono onorata di ricevere questo premio di alto valore sociale per me e per tutti coloro che mi sostengono nell’impegno quotidiano: dalla mia famiglia ai miei colleghi e alle tante persone che incontro per strada, le cui istanze diventano spesso grido silenzioso di speranza per migliorare con piccoli gesti quotidiani, nel vivere civile, l’esistenza di tutti. È un premio alla memoria di grandi uomini che custodirò tra le cose più belle che mi siano mai capitate, ma è anche un impegno al consolidamento del tempo che dedico al sociale, lontano dai riflettori, ma mettendoci la faccia. Sempre».

Il comitato Livatino ha sempre avuto particolare attenzione a premiare e riconosce anche la “parità di genere”: molte sono ad oggi le donne premiate, un esempio per tutti poiché riescono a conciliare amorevolmente il loro ruolo di madre e di donne con l’impegno sociale, politico, istituzionale.

All’avv.to Laura Di Pilato gli auguri della nostra redazione.