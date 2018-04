Usa, Venezuela, Germania. Da tutto il mondo per Papa Francesco e Don Tonino

Si riempie progressivamente l’area dedicata alla messa del Papa. Corso Dante si popola un po’ per volta. Si registrano code all’esterno dei varchi, inevitabili peraltro, stante l’afflusso delle persone. Si parla di oltre 40mila fedeli, provenienti da ogni parte della diocesi, della regione e anche del mondo.

Tanti i visitatori tornati appositamente nella loro Molfetta per assistere all’evento. Alcuni turisti sono cinti da bandiere del Venezuela, degli Stati Uniti. C’è gente arrivata dalla Germania per salutare la sua Molfetta.Il sindaco di Little Ferry, Mauro Raguseo, è giunto qui per essere parte integrante della storia della città. Anche da Hokoben sono in tanti.



I fedeli delle parrocchie sono assiepati in attesa dell’arrivo del pontefice. L’atmosfera è frizzante, il sole inizia a farsi vedere e anche sentire. Tutto è pronto. La festa ha inizio.