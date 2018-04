Il 25 aprile sia una giornata per la rievocazione dei valori che portarono alla nostra liberazione

Il 25 aprile ricorre la festa della Liberazione di Italia dal nazifascismo.

Una giornata che dovrebbe portare a una seria riflessione di ciò che rappresenta tale data per l’intera nazione, soprattutto in un momento di crisi politica come quello che stiamo attraversando. Più che di una “festa”, sarebbe corretto parlare di rievocazione dei valori che portarono alla nostra liberazione. Valori che, con i decenni, sono andati sbiadendo nel sentire comune.

Partendo dall’antifascismo, per arrivare a tutti qui valori racchiusi nella nostra Costituzione, come l’accoglienza, il lavoro, la dignità, la libertà e l’uguaglianza, la democrazia, l’etica e la legalità. Più che di inutili celebrazioni religiose e interventi istituzionali già preconfezionati, per rendere al meglio onore a quei partigiani che persero la vita per la liberazione d’Italia e l’affermazione di una società differente, sarebbe utile un lavoro quotidiano, volto alla creazione di una nuova coscienza civile e di impegno civico per fronteggiare l’attuale situazione.

Un nuovo senso di appartenenza, inteso come sinonimo di accoglienza, pace e fratellanza tra i popoli, che consideri gli esseri umani come persone, con diritti, tutele e dignità.

Se il vero obiettivo di questa giornata è quello di creare una nuova liberazione dal torpore delle coscienze e dei rapporti tra le persone, bisogna impegnarsi, giorno dopo giorno, con la lettura e la diffusione della nostra carta costituzionale, che tantissimi non conoscono nel profondo, perché bisogna conoscerla per farla vivere nelle Istituzioni, nella politica, nella società, e nei comportamenti quotidiani, e convincersi che, anche nei momenti difficili, l’unica via maestra per il rinnovamento e il riscatto è nei suoi valori.