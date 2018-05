Una bella domenica di sole ha fatto da sfondo alla prima edizione dell'evento “Domenica a 4 Zampe”. L'evento è stato organizzato dall’associazione IdeAzione con il patrocinio del Comune di Andria e della Provincia Bat, con la collaborazione delle associazioni di volontariato Oipa e Save a dog life, il Commissariato della Polizia di Stato di Andria, il Centro Cinofilo Terra Bianca, ed è inserito nel cartellone degli eventi delle domeniche di "O-maggio all'ambiente" dell'amministrazione comunale.

In via Walter Chiari, nei pressi dello Stadio Degli Ulivi, si sono radunati un centinaio di famiglie, con cani di tutte le razze al seguito, per partecipare ad una giornata in cui sono stati proprio gli amici a 4 zampe gli indiscussi protagonisti.

La presidente Gabriella D’Avanzo ha elencato i motivi per questa giornata:

1) ci sono dei cuccioli che hanno bisogno di essere adottati;

2) sensibilizzare le famiglie e in generale la società, contro i maltrattamenti sugli animali;

3) ricordare che i cani hanno bisogno di essere educati, e per questa ragione abbiamo visto Paolo Mastrapasqua e il suo centro cinofilo Terra Bianca fare degli esercizi con alcuni pastori tedeschi addestrati;

4) mostrare come lavorano i cani della polizia di stato, con una dimostrazione pratica di cosa succede quando un cane trova un soggetto in possesso di sostanze stupefacenti.

Per finire si è tenuta una sfilata per individuare il cane più bello nella selezione small, medium, big.

Nel video, l'intervista ai protagonisti della giornata.