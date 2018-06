Una bilancia pediatrica è stata donata questa mattina al reparto di pediatria del Bonomo di Andria da parte del comitato Genitori Bambini Leucemici e del Gruppo sportivo Dilettantistico della Polizia Municipale di Andria. Il dono è frutto di parte del ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti della lotteria in occasione dell’edizione Bimbimbici 2018, svoltasi lo scorso 13 Maggio.

Stamane nel reparto di pediatria alla presenza del primario del reparto ospedaliero, dr. Leonardo Di Terlizzi, del Direttore sanitario degli ospedali di Andria e Canosa di Puglia, dr. Stefano Porziotta, il presidente del Comitato Bambini Leucemici Damiano Piscardi altri rappresentanti del comitato è avvenuta la consegna del dono: «Non abbandoniamo l'attività di pungolo all'amministrazione in tema ambientale - commenta Piscardi -, ma a volte fa bene al cuore realizzare piccoli gesti come la donazione effettuata al reparto di pediatria del nostro locale nosocomio».

Dr. Porziotta: «Ogni gesto benefico dovrebbe essere emulato. Grazie a chi riesce a trasformare la sofferenza in coraggio». Ai ringraziamenti del direttore Sanitario del Bonomo si è aggiunto anche il primario del reparto Pediatria, il dottor Di Terlizzi, che ha rimarcato come il reparto a cui è stato indirizzato il dono - una bilancia pediatrica del valore di circa 400 euro - permette allo stesso di lavorare con attrezzature efficienti e di fare sempre meglio in un reparto il cui target di riferimento - i piccoli - hanno bisogno di maggiori attenzioni.