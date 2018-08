Sportello Informagiovani: il gradimento dopo un anno dall'affidamento

Soddisfano il bisogno informativo che li porta allo sportello Informagiovani nell'87,9% dei casi, consultano il servizio ed il patrimonio informativo delle banche dati possedute dallo sportello aiutati dagli operatori nell'89,2% dei casi, e la soddisfazione è molta alta, per il 61,8%, abbastanza per il 37,3%, e poco o nulla per lo 0,8%. È questo, in cifre percentuali, il bilancio delle attività monitorate - ad un anno dall'affidamento del servizio effettuato dal Settore 7-Servizio Politiche Giovanili - dai responsabili di Informa scarl, la società aggiudicataria dello Sportello Informagiovani del Comune di Andria, sito a Palazzo di Città (ex-servizi demografici del Chiostro di San Francesco).

I dati sono emersi dal questionario di customer satisfaction distribuito agli utenti, in tutto 233, un campione che presenta più femmine che maschi, 166 contro 66; dall'età media di 23 anni; per il 99% andriesi; nella gran parte diplomati, 177 contro 33 laureati; alla pari tra studenti, 111, e disoccupati, 102.

Questo è il “ritratto” dei 233 utenti che hanno risposto a due campagne di rilevazione di customer, effettuate tra luglio e settembre 2017 e maggio e agosto 2018, presso lo sportello Informagiovani di Andria. Rispondendo al questionario emerge che gli utenti che hanno risposto al questionario sono occupati nel 13% dei casi, disoccupati per il 41,5 e studenti per il 45,1%; che quasi la metà, il 45,5%, è entrato nella sede dello sportello posto a Palazzo di Città, ingresso Chiostro San Francesco, per la prima volta; che l'affluenza maggiore è nelle ore mattutine, 103 utenti su 233, e che la durata della visita va, in media, da 15 a 45 minuti per il 58% degli utenti. Dal campione dei 233 utenti è emerso pure che la qualità del servizio, per spazi della struttura, affidabilità, tempestività e qualità della relazione, è pari a 6,5.