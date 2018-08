​In prefettura riunioni tecniche di coordinamento in vista di Ferragosto

Riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di Polizia di Bari e Foggia, ieri mattina, presso la sede del Palazzo di Governo di Barletta.

Nel corso degli incontri, presieduti dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Emilio Dario Sensi, sono stati definiti i piani di intervento da mettere in campo per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in vista del prossimo Ferragosto, caratterizzato, come di consueto, da un consistente afflusso di turisti e visitatori.

A tal riguardo particolare attenzione sarà riservata alle località mete privilegiate per turisti ed alle aree che registrano un notevole afflusso di visitatori, quali monumenti, musei e luoghi di interesse storico-culturale, allo scopo di prevenire atti di illegalità e vandalismo. Saranno, inoltre, implementate le attività di prevenzione e di controllo del territorio e sarà garantito un costante ed accurato controllo alle strutture ricettive.

A margine dell’incontro il Prefetto di Barletta Andria Trani, Emilio Dario Sensi, ha voluto ringraziare le Forze di Polizia per il consueto prezioso apporto collaborativo anche in vista della ricorrenza del Ferragosto da poter trascorrere in un clima di legalità e sicurezza.