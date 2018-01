Contenuti Suggeriti

La grande esplosione primordiale dalla quale si sarebbe formato l’universo dà il nome alla paninoteca di piazza Catuma che, a circa un anno dalla sua inaugurazione traccia un primo bilancio più che soddisfacente.

Nata per promuovere lo “Street food di qualità” si ritrova oggi ad essere un punto di riferimento per tutti coloro che frequentano il centro antico cittadino e per i numerosi ospiti che giungono dalle città limitrofe alla ricerca di posticini nuovi in cui sperimentare variazioni gastronomiche garantite.

I patroni di casa Riccardo Marolla e Francesco Sinisi hanno aperto l’attività il 17 marzo del 2017 con la precisa volontà di proporre il panino gourmet confezionato secondo il principio del “Km 0”: solo materie prime del territorio e seguendo la stagionalità, a garanzia di prodotto freschi e sicuri.

Uno dei punti di forza del “Big Bang” è il suo ambiente giovane e alla portata di tutti - due salette interne con 33 posti a sedere (coperto gratuito) e la comodità di sostare fuori con vista sulla piazza di Andria.

In grado di offrire una ricca scelta di panini, tutti rigorosamente ideati e preparati in casa (il panino del giorno ne è la prova certa); nulla è preconfezionato: dalla carne alle verdure, tutto viene quotidianamente preparato secondo ricette gelosamente custodite dai responsabili di cucina.

Il futuro del Big Bang: «Continueremo ad offrire la nostra cucina – commentano Riccardo e Francesco - fatta di creatività e di genuinità. Vogliamo “stare sul pezzo”, pertanto l’aggiornamento costante e continuo sulle materie prime, sulle tendenze del food senza tralasciare la qualità, diventano fondamentali per mantenere viva la passione per il nostro lavoro e continuare a fare bene. Oggi ci fortifica e ci fa ben sperare l’apprezzamento dei clientela che resta l’unico e vero giudice indiscusso delle nostre proposte gastronomiche. A loro, e con loro, brindiamo a questo e a tanti altri bei traguardi futuri».

Bib Babg è rivenditore “birreria Paulaner” ed offre al suo interno una variegata proposta di birre artigianali e marchi rinomati oltre ad una proposta dei vini per gli irrinunciabili del “nettare degli Dei”.