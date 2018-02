Contenuti Suggeriti

“Un essere umano è una creatura estetica prima ancora che etica”. Scriveva così Joseph Brodsky. Che il senso della bellezza sia un ingrediente indispensabile per la vita di ogni uomo, che sia la materia prima necessaria per la costruzione di un mondo abitabile lo sa bene l’Hairstylist andriese Graziano Scamarcio che della bellezza ne ha fatto una straordinaria passione, la stessa che gli permette di raggiungere traguardi incredibili.

L’ultimo in ordine temporale lo porterà nei prossimi giorni nella città dei fiori durante il celeberrimo Festival: Graziano Scamarcio, infatti, curerà le acconciature e lo style dei super ospiti che quest’anno presenzieranno al Festival di Sanremo nel grande Teatro Ariston nelle serate dell’8, 9 e 10 febbraio.



Tanti sono stati gli aspiranti, solo una ventina quelli scelti in esperti d’immagine, in tutta Italia, a ricevere l’onore di partecipare a questo evento. Non solo: evento nell’evento, Sanremo diventa Fashion Music: tra le tante star, Graziano Scamarcio curerà l’immagine di Top Model che sfileranno abiti di grandi Stilisti di fama mondiale.

Innumerevoli sono le soddisfazioni che ci regala il nostro Hairstylist, nonché esperto in consulenza d’immagine, un titolo acquisito dopo anni di studio nella grande Accademia della Moda di Milano/Roma. Molteplici le presenze televisive, tante le partecipazioni in eventi mondani, dove la bellezza regna sovrana coronata dalle sue mani.

Graziano Scamarcio nasce come curioso e amante della bellezza: col tempo diventa forte la voglia di imparare e apprendere più nozioni, perfezionare le competenze per raggiungere i suoi obiettivi. Molte esperienze lavorative lo hanno portato a conoscere realtà e paesi lontani tra cui Milano, Padova, Belluno, Treviso, Cortina, Trento ecc., approfondendo la formazione e affinando le sue qualità. Diventa insegnante accademico, nonché stilista europeo, formatore tecnico e Personal Consultant Image. Partecipa come concorrente ad un talent show internazionale come Look Maker, aggiudicandosi il podio finale. Apre il suo primo salone di bellezza ad Andria, dove vanta un’ottima clientela. Tanti i progetti e tanti sono gli impegni che continueranno a tenerlo occupato: a breve una nuova “apertura” nel cuore della Città.

Per noi Graziano Scamarcio certifica la professionalità raggiunta con impegno, dedizione e tanta competenza.